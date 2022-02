Menen pakt volle buit in Maaseik en doet Roeselare (even) twijfelen: “Eerst de barrages overleven”

Decospan Menen heeft het zware tweeluik in Maaseik en in Roeselare afgesloten met een mooie 3 op 6. In Limburg speelde Menen de pannen van het dak en stak het verdiend de drie punten op zak. Tegen Knack kwam de grensploeg woensdag pas met de rug tegen de muur onder stoom en kon het geen puntjes rapen. “We hebben getoond dat we onze voet naast de topploegen kunnen zetten”, vindt man in vorm Simon Plaskie.

De verwachtingen tegen Knack lagen hoog na de onverhoopte driepunter van Menen in Maaseik, die de kop kostte van de coach Joel Banks. In Roeselare werden de troepen van Frank Depestele echter al snel van hun wolk geduwd. Decospan moest twee sets lang hopeloos achtervolgen. “Onze start was gewoon veel te zwak”, beseft Simon Plaskie, die tegen Maaseik indruk maakte en ook tegen Knack bij momenten zwaar uithaalde.

“We kwamen aanvallend maar moeilijk in de match omdat Roeselare ons serverend onder druk kon zetten. Daardoor moesten we het vaak met hoge ballen doen, waardoor onze aanvallers zich amper konden doorzetten. Pas in de derde en in de vierde set hebben we onze echte waarde getoond en konden we nogmaals bewijzen dat we onze voet naast de topploegen kunnen zetten.”

“We kregen meer controle over het spel en wonnen ook veel rally’s. Hadden we dat in de beginfase ook gekund, dan kregen we een andere match. Toch mogen we niet helemaal ontgoocheld zijn want we knokten terug uit een verloren positie en maakten er nog bijna 2-2 van.”

Menen keek in de derde set inderdaad tegen een 22-19-achterstand aan na een ingebeelde toetsfout van ref Koen Luts, maar veerde nadien toch nog recht. “Een grote fout van de scheidsrechter die ons het punt gewoon afnam. Veel meer wil ik daar niet over kwijt, maar ik vind het wel sterk dat we de rug nog konden rechten en een setje afsnoepen van een fysiek sterk Roeselare.”

Zaterdag herkansing

Veel tijd om stil te staan bij de 3-1-nederlaag is er niet voor Plaskie en maats want zaterdag kijken ze Roeselare -dit keer in eigen zaal- weer in de ogen. “We gaan met heel veel plezier en met fighting spirit tussen de lijnen komen. Als we elke set alles geven zoals tegen Maaseik, dan liggen er misschien wel mogelijkheden. Ik hoop dat de zaal afgeladen vol zit zodat de fans ons naar een nieuwe stunt kunnen schreeuwen.”

“We proberen onze derde plaats te behouden want die biedt mooie perspectieven in de barragematchen voor de play-offs. Als we die tot een goed eind brengen dan is alles mogelijk. Misschien is dit wel dé unieke mogelijkheid om eens iets speciaal te doen en de titelfinales te bereiken. Het zou mooi zijn voor de club in deze woelige tijden.”

Champagnebus

De donkere wolken mogen zich dan wel opstapelen boven de Vauban door de extrasportieve problemen die het voortbestaan van de club hypothekeren, de supporters haken nog niet af. Voor de derby van zaterdag tegen Roeselare wordt er veel volk verwacht en voor de verplaatsing naar Aalst op 19 februari legt supportersclub Ziejollid zelfs een volle champagnebus in.

Die plaatsen werden in minder dan 24 uren allemaal ingevuld. Nu maar hopen voor de fans dat hun team champagnevolleybal blijft serveren in het misschien wel laatste seizoen op het hoogste niveau.

(MP)