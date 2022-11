Menen ondanks kranig verweer onderuit tegen Europese titelhouder

Ook in de tweede Champions Leaguewedstrijd heeft Menen geen setje kunnen rapen. Ondanks stevig weerwerk gedurende twee spelletjes moest Decospan het parket weer met een 0-3-nederlaag verlaten. Setstanden waren 17-25, 22-25 en 21-25.

Na de 3-0-nederlaag op de openingsspeeldag in en tegen Trentino mocht Menen zich opmaken voor een tweede duel op het kampioenenbal tegen een wereldtopper. Dit keer stonden Sinnesael en maats oog in oog met de titelverdediger, de beste ploeg uit Europa dus. Al verloor Kedzierzyn een deel van de pluimen en dat resulteert ook in een ontgoochelende voorlopige vijfde plaats in de Poolse competitie. In de Champions League hadden ze zelfs een taaie klant aan de bescheiden Tsjechen van Karlovarsko (3-1-winst). Al moest Menen met een voorlaatste plaats in de vaderlandse competitie ook op niet teveel hopen tegen de Polen. De 0-3-zege in Achel zaterdag betekende wel een ferme opsteker voor Depestele en de zijnen.

Andere koek

Maar de Champions League is andere koek en dat ondervonden de thuisvolleyballers -wel spelend in Roeselare omdat de eigenste Vauban niet voldoet aan de Europese normen- al direct: 3-8 en een time-out voor Depestele. De Polen bleven domineren maar Menen kon daar wel geregeld een knap punt tegenover stellen. Kapitein Sinnesael deed de behoorlijk gevulde zaal een paar keer rechtveren met een spectaculair killblock, ook bij 17-24.

Decospan klampte goed aan bij de start van de tweede beurt (4-5) en het zou nog mooier worden wanneer Capet de 11-9 op de bordjes blokte. De Tomabelhal stond helemaal in de fik toen Kindt toesloeg bij 14-12. De Polen brachten dan met Staszewski en vroegere ploeggenoot van Frank depestele bij Aalst in. Niet dat hij zo sterk speelde maar zijn ploeg kon het tij wel doen keren. Sinnesael deed Menen bij 18-18 nog even dromen van setwinst. Tevergeefs.

Het verweer in de derde set mocht er ook zijn. Van de Velde klopte de 10-10 op de grond, maar dan namen de Polen zoetjes aan over. Vanneste miste zijn receptie bij 14-16 en dan duwde Kedzierzyn door. Ondanks de 0-3-nederlaag blikten de Menenspelers tevreden terug op hun eerste thuismatch op het allerhoogste niveau.

Even rust

Het zijn nog zot drukke maanden voor Decospan, maar nu kunnen ze toch van een beetje rust genieten. Komend weekend staat er geen wedstrijd op de agenda en ook volgende woensdag is blanco. De volgende afspraak staat op zaterdag 26 november genoteerd. Een heel belangrijke thuismatch tegen Gent, de verrassende leider in de competitie. Als Decospan de play-offs wil bereiken, dan knopen ze best met een zege aan tegen de bekerwinnaar van vorig seizoen.