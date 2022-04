Menen nog niet zeker van titelfinales na 3-1-verlies in Maaseik

Decospan mag de titeldromen nog even opbergen want het raakte niet voorbij Maaseik. Na 3-1-verlies (25-23, 20-25, 25-20 en 26-24) in Limburg heeft het team zaterdag in Menen nog steeds 1 puntje nodig tegen Roeselare dat al zeker naar de titelfinales gaat met het thuisvoordeel. Decospan kwam in elke set op voorsprong maar bezweek onder de druk.

Vooraf misschien wel de belangrijkste match uit de clubgeschiedenis want Menen kon bij het behalen van één puntje voor het eerst naar de titelfinales. Toch was er in aanloop naar de wedstrijd weinig stress te merken want het geloof in eigen kunnen was enorm.

In de basis één wijziging tegenover de ploeg die Aalst twee keer klopte. Vanneste sukkelde met een lichte nekblessure en werd vervangen door Plaskie die stilaan weer op toerental komt na een vervelend knieletsel. Bij Maaseik grotere zorgen want Jolan Cox liep corona op en was onbeschikbaar, Nikkinen raakte geblesseerd aan de rug. Ook coach Bertini zat thuis met corona.

Toetsfout

Menen nam direct het initiatief en dankzij kapitein Sinnesael aan de opslag kwam het op 8-10, na een toetsfout van Vanker bedroeg de kloof al drie punten. Decospan liet dan een paar steken vallen en de Limburgers profiteerden om langszij te komen: 17-17, 19-19 en 23-23. Rotty liep op het verkeerde moment tegen een blok aan en Reggers verzilverde het eerste Limburgse setpunt.

Kindt zette in set twee de toon met een blok (2-5), na een blok op Reggers verzamelde Decospan een bonus van vier punten. Kindt bleef een opvallende rol opeisen en acete naar 12-17. Menen voelde zich dan tekort gedaan door de VAR maar het hield wel stand na de 16-21. Decospan op één setje van de titelfinales.

Kwelduivel

Rotty met vleugels via de pipe naar 3-5 maar dan kregen de West-Vlamingen moeite met de serve van Bonatto en Reggers – de vervanger van Cox – bloeide helemaal open: 11-8. Andersen zette de bordjes weer in evenwicht met een ace (11-11), Rotty liep bij 13-11 wel tegen een blok aan en Menen weer in de achtervolging. Depestele greep naar een time-out bij 20-17 omdat Cirovic even een beter moment kende. Treial pakte daarop uit met een belangrijke ace (21-17). Diezelfde Treial zou ook voor de 25-20 tekenen.

Vanneste begon aan de vierde beurt ten nadele van Plaskie, de druk nu duidelijk in het bezoekende kamp. Bij Maaseik bleef Ferre Reggers ook in set vier de kwelduivel van dienst – in eerste instantie toch – al was het wel Martinez die de 7-7 scoorde. De 7-9 van Reggers strandde dan toch eens buiten en nadien maakte Maaseik een rotatiefout.

Woedeaanval

Decospan profiteerde niet want drie punten later weer 10-10 omdat Vanker strak serveerde. Gelukkig voor Menen zakte Reggers weg met 0 op 3, de 12-13 kreeg hij wel op het parket. De Limburgers beten van zich af en Vanker wist Rotty af te stoppen: 15-14. Aan spanning geen gebrek. Reggers sloeg wel weer een kloof (17-15) na een inschattingsfout van de Menendefensie. De 21-19 kwam er volgens Menen na vier balaanrakingen van Maaseik. De woedeaanval die erop volgde leverde een gele kaart op. De stress bereikte in de slotfase een hoogtepunt, de Limburgse veer brak niet meer.

Decospan heeft de titelfinales dus nog steeds niets vast en komt zaterdag nog één keer aan de bak in de Champions Final Four. Het speelt dan in eigen zaal tegen Roeselare dat zich al kon plaatsen voor de titelfinales. Menen heeft nog twee sets nodig om geschiedenis te schrijven.