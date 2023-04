Menen eindigt play-offs op laatste plek na nipt verlies in Aalst

Decospan had drie punten nodig op het parket van Aalst om over Aalst naar de vijfde plaats te wippen maar de jongens van Depestele begaven na de eerste twee gewonnen sets. Het werd 3-2 met 21-25, 21-25, 25-18, 32-30 en 16-14 als setstanden. Menen krijgt wel nog een herkansing voor een Europees ticket tegen Achel.

Een duel dat zou beslissen over de vijfde en de zesde plek in de nacompetitie. Decospan Menen had nog niet teveel laten zien in deze play-offs dus was het maar de vraag of de grensclub op Aalst nog eens kon uitpakken. Depestele zette Dermaux weer tussen de lijnen ten nadele van Kindt die vorige week nog zijn puntjes meepikte tegen Maaseik. Hänninen keerde ook terug in de basis. Bij Aalst kreeg opposite Jansons de voorkeur op de Nederlander Overbeeke, Robbe Van de Velde startte ook in de huppelhoek.

Forcing

Beide ploegen startten gretig en dat zorgde meteen voor een paar rally’s om vingers en duimen van af te likken. Ook spanning bij de vleet met twee ploegen die mekaar goed in evenwicht hielden. Al sloeg Aalst wel twee keer een kloofje: 12-9 en 17-14. Toch draaide het niet slecht bij de bezoekers die via een ace van Dermaux weer de aansluiting vonden. Bij 19-20 kwam Decospan een eerste keer op voorsprong na een gedreven Oost-Vlaamse bal die tot heel wat protest leidde. Nadien sloeg Van Hoyweghen toe met een verraderlijke opslag en blokte Sinnesael zijn team naar setwinst.

Na de 0-2 in set twee zakte Menen even helemaal weg. Bogachev serveerde Aalst naar 13-7 en de setwinst leek dan binnen handbereik. Maar plots deemsterde de Oost-Vlaamse concentratie weg. Van de Velde kon een ace scoren terwijl de thuisspelers stonden te slapen (14-10). Decospan bleef de forcing voeren, vooral via de opslag. Van Hoyweghen scoorde de 15-14 en Menen kwam weer helemaal in het spel.

VAR

Nadien bewees de VAR Menen tot twee keer toe goede diensten toen de scheidsrechters een zwak moment kenden: 16-17 na een ace van Hänninen en 18-19 na een smash van Capet. Nadien was het moment van Dermaux aangebroken: hij scoorde van aan de opslaglijn drie keer op rij. Menen kwam zo onverwacht nog aan de 0-2-setcijfers.

Menen incasseerde in het derde spel teveel opslagen tegen en zag kapitein Sinnesael ook uitvallen met een vingerblessure die hij eigenlijk al in het eerste spel opliep. Aalst stoomde door naar 16-9. Dit keer was de achterstand te groot voor de troepen van Depestele. De coach gooide nog zijn wisselspelers voor de leeuwen, maar zij konden niet meer dan de schade beperken.

Thriller

Dedeyne (voor Sinnesael) en Vanneste (voor Hänninen) bleven tussen de lijnen bij de start van het vierde spel maar dat startte dramatisch voor de bezoekers. Depestele haalde Dermaux bij 7-3 naar de kant voor Kindt, Menen herstelde langzamerhand van de vroege opdoffer. Capet toonde zich de man in vorm: 13-14 en de strijd weer helemaal open. Dedeyne blokte Menen weer twee punten op voorsprong, Aalst moest bij 15-17 in een time-out schuilen. Aalst nadien weer op gelijke hoogte. Wat een thriller!

De eerste setpunten waren voor de thuisploeg, dan leek het te kantelen: 25-26 en 27-28. Het bleef maar over en weer gaan (30-29). Geen wedstrijd voor hartlijders. Kindt bezweek onder de druk en joeg de 32-30 buiten. Menen eindigt de play-offs dus op de zesde plek en moet nog volop aan de bak om een Europees ticket te behalen. In de laatste spannende set -niets dan een formaliteit – trok Aalst nipt aan het langste eind.

Afscheid Sinnesael

Volgende week speelt Menen in eigen zaal tegen Achel. Het wordt de galawedstrijd voor kapitein Jelle Sinnesael waarin zijn afscheid wordt gevierd. Sinnesael speelde maar liefst 15 seizoenen op het hoogste niveau bij Decospan. De supporters kunnen hun respect daarvoor tonen door volgende zaterdag om 20u30 present te tekenen. Nadien volgt nog een afterparty in de bar boven. Het staat nu al vast dat Sinnesael daarbij ook nog eens zijn kunstjes als dj zal laten horen.