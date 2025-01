Mauro Lips (19) investeert bij Knack Volley in volleybalcarrière: “Ik wil onmisbaar worden”

Knack Volley bood de eigen jeugdspeler Mauro Lips dit seizoen de kans om door te stoten naar de Ligaploeg. Die opportuniteit greep hij met beide handen vast en hij geeft zichzelf drie seizoenen om een stek in de basisploeg van Knack te veroveren.

Als vijf- of zesjarige al trok Mauro Lips, die op 10 januari 19 jaar werd, naar de volleybaltraining bij Knack Volley. “Op vraag van secretaris Johny Engels was dat. “Hij zag mij bezig in de bewegingsschool waar ik er door mijn lengte letterlijk bovenuit stak. Ik ging op die vraag in en was meteen gewonnen voor het volleybal. Het werd mijn favoriete sportieve vrijetijdsbesteding en ik doorliep alle jeugdrangen bij Knack”, opent Mauro zijn volleybalverhaal. Hij bleef er ook letterlijk bovenuit steken, want hij werd ondertussen 1,99 meter groot.

Het volleybal nam een alsmaar belangrijkere plaats in bij Mauro die een buur is van Schiervelde en de Tomabelhal. “Mijn ambitie in het volleybal groeide mee met mijn gestalte. Ik werd samen met de Knackspelers Robbe Ponseele en Jasper Maerten geselecteerd voor de nationale jeugdploeg U17. Wij namen deel aan het Europees kampioenschap en bleven bij de Young Red Dragons U19 en U20 internationale tornooien afwerken. Dat leidde uiteindelijk voor mij naar de Topsportschool in Vilvoorde, waar ik vanaf het vierde middelbaar de richting volleybal-wiskunde volgde.”

Volleybal plus

In juni verleden jaar studeerde hij af en Knack-directeur Dirk Specenier deed hem een voorstel om als middenspeler deel uit te maken van de brede kern van de Ligaploeg.

“Met de bedoeling de eerste jaren vooral als leerjaren te zien om naar de basis toe te groeien. Ik kreeg een driejarig contract voorgesteld. Dat leek mij een opportuniteit en uiteindelijk de beste uitgangspositie om een volwaardig volleybalspeler te worden. Ik stapte dan ook graag mee in die toekomstgerichte aanpak. Temeer ik dat kon combineren met een opleiding van industrieel ingenieur in Kortrijk. Ik geniet er het statuut van topsporter waardoor ik die opleiding kan spreiden. Zo neem ik dit schooljaar maar de helft van de studiepunten van het eerste jaar op. Volleybal is en blijft de komende jaren mijn hoofdactiviteit. Dit eerste deel van het jaar moest ik wel de donderdag naar school, maar alle andere trainingsmomenten beleefde ik mee. Ik wil er in eerste instantie echt alles aan doen om een professionele volleyballoopbaan uit te bouwen en die kans krijg ik bij de deur”, zegt Mauro.

Fysieke aanpassing

Ondertussen zit Mauro net als andere studenten in volle examenperiode en maandagmorgen moest hij een examen afleggen waarover hij best wel tevreden was. Daarna ging alle aandacht weer naar het volleybal. Maar hoe beleefde hij die eerste maanden Knack-topvolleybal? “Je kunt die trainingsaanpak eigenlijk ook als het voortzetten van de volleybalschool aanzien. Maar dan een heel stuk intenser. De omschakeling van de ‘volleybalschool’ naar de ‘volleybaluniversiteit’ is heel groot. Vooral op het fysieke vlak is het een veeleisende omschakeling. Je eigen lichaam moet zich die blijvende inspanningen en meerbelasting eerst eigen maken ondervond ik. Die aanpassing maakte ik ondertussen door. Ik werd meteen als volwaardige speler aanvaard door de groep. De anciens onder de spelers trekken je wel mee op, geven tussendoor tips zowel op technisch als tactisch vlak. Ook trainer Steven Vanmedegael is bekommerd om elke speler, ik voel overigens dat ik al in heel wat aspecten van het volleybal serieus progressie maakte. En daar is het dit eerste seizoen dus om te doen.”

Mezelf bewijzen

Veel speelgelegenheid was er nog niet, want na Pieter Coolman, Lennert Van Elsen en Miika Haapaniemi is Mauro Lips pas de vierde middenspeler in de pikorde. “Dat wist ik vooraf, maar ik kon toch al twee keer kort inkomen. Op die momenten is het aan mij te bewijzen dat ik mijn plaats heb bij Knack. Ik heb dus drie seizoenen de tijd om te tonen dat ik onmisbaar ben voor het Knack Volley van de komende seizoenen. Daarvoor wil ik ook alles doen”, besluit Mauro Lips.

Zaterdag 25 januari om 20.30 uur: Tectum Achel – Knack Roeselare.