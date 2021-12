Matthijs Verhanneman aan 100ste wedstrijd Champions League toe

Dinsdag speelt Knack Volley in de eigen Tomabelhal tegen de Poolse kampioen Jasterzebski Wegiel in het kader van de CEV Champions League. Een uitermate bijzondere wedstrijd wordt het voor kapitein Matthijs Verhanneman want hij is aan zijn honderdste Champions League-wedstrijd toe.

Knack Roeselare is trouwens een vaste waarde in het Europese topvolleybal. Knack debuteerde Europees in het seizoen 1984-1985 in de CEV-cup. Dit seizoen werkt Roeselare zijn 33ste Europese campagne af, de 20ste in de Champions League en de thuiswedstrijd tegen Jasterzebski is de 145ste CL-match van Knack Volley. Over alle Europese campagnes samen wordt het de 231ste wedstrijd.

Europese topper

“Jasterzebski Wegiel is een absolute Europese topper. Het is de vigerende Poolse kampioen met als spelverdeler Toniutti, receptie/hoek Clevenot en hoofdaanvaller Boyer of drie spelers die de voorbije zomer met Frankrijk Olympisch goud wonnen in Tokio. Maar het wordt voor Knack ook een blij weerzien met Eemi Tervaportti die drie seizoenen de spelverdeler was bij Knack in de periode 2012-2015”, wijst persverantwoordelijke Johan Eeckhout op de favorietenrol van Jastrerzebski voor de poulezege.

Beide teams troffen elkaar in het seizoen 2007-2008 een eerste keer in de groepsfase van de Champions League. Voor de Polen was het hun eerste aantreden in de CL, Knack won thuis met 3-0 en in Polen met 1-3. Matthijs Verhanneman is aan zijn veertiende Europese campagne met Knack toe en dit wordt meteen zijn honderdste wedstrijd in de CL.

Serieuze uitdaging

“Veel herinner ik mij niet meer van die eerste confrontaties. Ik was nog maar een 19-jarige jonge speler, mijn tweede seizoen bij Knack was het, die nog alles moest leren van het topvolleybal. De Australiër Ben Hardy en de Sloveen Frantisek Ogurcak stonden voor mij in de hiërarchie onder hoekspelers”, zegt de jubilaris. “Voor Jasterzebski was het een debuut op de hoogste Europese scène. Ondertussen is de ploeg uitgegroeid tot een Poolse én Europse topper die bij de loting uit de eerste pot kwam. Dat zegt genoeg over het niveau van Jasterzebski. Voor mijn jubileumwedstrijd is het alvast een serieuze uitdaging waar ik wel naar uitkijk.”

De wedstrijd vangt dinsdag 14 december aan om 19 uur en wordt zonder publiek gespeeld in de Tomabelhal. De match is live te volgen op Play Sports Open Kanaal van Telenet en op Eurovolley.tv.