Mathijs Desmet werkt in stilte aan internationale volleyloopbaan: “Volgend seizoen beste niveau”

Het Roeselaarse volleybaltalent Mathijs Desmet (23) heeft er zijn eerste seizoen op zitten in de Italiaanse Lega Pallavolo Serie A, zijn favoriete competitie. Een opportuniteit die hij niet wou laten passeren. Al waren de eerste maanden best heftig.

Je bent jong en je wilt wat. Dus trok het nog altijd maar 23-jarige volleybaltalent Mathijs Desmet na vijf seizoenen Knack Volley naar zijn droomcompetitie bij middenmoter Palavolo Padova.

Na de volleybalschool kreeg Desmet uiteraard een Knackshirt om de lenden. Na drie seizoenen stond hij wat ongedurig te trappelen voor meer speelkansen. Tot hij in het seizoen ‘20-’21, dat nog de naweeën droeg van de coronapandemie, op Europees vlak zijn kans kreeg. De Champions Leaguecampagne werd in drie tornooien georganiseerd. In het eigen tornooi in de Tomabelhal kreeg Desmet na een voor Knack tegenvallende eerste wedstrijd zijn kans. Hij ontbolsterde na dat aantreden helemaal en speelde de Griek Fragkos uit de ploeg. Het seizoen erop bevestigde hij als basisspeler, wat – via een alweer knappe Europese campagne – de belangstelling van Padova wekte.

Ideaal om te groeien

“Dat was een kans die ik niet mocht laten passeren. Padua is in de Italiaanse competitie een middenmoter die jonge spelers kansen geeft. Ideaal dus voor mij om als volleyballer te groeien. De ploeg telt een kern van veertien spelers, van wie vier prille twintigers. De ambitie is jaarlijks dezelfde: initieel het behoud verzekeren en zo hoog mogelijk eindigen. Dit seizoen kwamen wij nooit in degradatiegevaar en finishten als zevende op twaalf ploegen.”

Na de zomercampagne met de Red Dragons trok Desmet naar de laars met hoge verwachtingen, maar ook met heel wat vraagtekens. Op sociaal vlak kwam hij er alleen voor te staan. Een schril contrast was het: van een topspeler in eigen stad midden familie en vrienden, naar een statuut van profsporter in een vreemd milieu, alleen op zijn appartement.

Bij momenten moeilijk

“Vooral die sociale ommezwaai kwam hard aan. Ik miste mijn ouders – daar waar ik in Roeselare al eens rapper binnensprong bij mijn moeder – mijn vriendin Laurence was ver weg, en bij momenten had ik het wel moeilijk. Na die op dat vlak moeilijke eerste maanden kwam de kentering. Ik kreeg een paar keer het bezoek van mijn vader of moeder, mijn vriendin kwam een tweetal keer per maand enkele dagen langs, en samen konden wij genieten van onder meer de Italiaanse keuken. Doordat ik ook stilaan vlotter Italiaans begon te spreken, ging de Italiaanse beleving voor mij open. Die eerste maanden miste ik wel die naasten.”

Op volleybalvlak was de aanpassing minder ingrijpend. “Je komt natuurlijk wel in een nieuwe ploeg terecht en je moet je zo rap mogelijk integreren. Op het vlak van volleybal spelen zijn er weinig verschillen: zowel de beleving bij Knack als die bij Padua zijn professioneel. Al legt elke coach zijn eigen accenten. Als er dan toch een wezenlijk verschil is tussen beide, dan is dat de toepassing van videomateriaal. Steven Vanmedegael is er voor gekend dat hij heel wat van die videosessies gebruikt in de matchvoorbereiding, bij Padua-coach Jacopo Cuttini is dat minder frequent het geval. Die sportieve acclimatisatie verliep dan wel wat vlotter.”

“Ik kreeg ook van meet af aan het vertrouwen én voldoende speelkansen van de technische staf. Ook de sfeer onder elkaar in de spelersgroep was, net als bij Knack, goed. Al verliep de onderlinge concurrentie wel wat scherper. Maar dat kan het eigen niveau alleen maar opkrikken.”

Welk cijfer op tien geeft hij zichzelf dan, op sportief vlak? “Ik haalde zeker mijn betere niveau van dat laatste seizoen Knack nog niet. Een 6,5 tot 7 op tien, dus. De oorzaken? Die moeizamere aanpassing aan dat statuut als profsporter bij een buitenlandse ploeg, net als de integratie binnen een ploeg die op automatismen teert die ik nog niet kende. Ik verwacht dan ook veel van dat tweede seizoen, waarin ik mijn eigen waarderingscijfer wil opkrikken naar 8,5 tot 9 op tien.”

Dat is pas voor na de zomercampagne bij de Red Dragons. Nog tot midden juni werkt België de European Golden League af – die zaterdag met een 3-1-zege tegen Kroatië werd geopend. Desmet mikt op de finaleronde, in Kroatië. Van 28 augustus tot 16 september is er dan het EK in Italië, met onder meer het gastland, Servië, Duitsland, Zwitserland en Estland als opponenten. Van 30 september tot 8 oktober werken de Red Dragons in China de kwalificatie voor de Olympische Spelen af. Veel vakantie is er dus niet bij, voor Desmet. (RB)