Marc Van Criekinge nieuwe coach Roepovo A: “Ik kijk ernaar uit om er volle bak in te vliegen”

Bij Roepovo Poperinge is de zoektocht naar een nieuwe coach voor de A-ploeg in derde nationale succesvol afgerond. De 58-jarige Marc Van Criekinge neemt komend seizoen de fakkel over van Xavier Melsens, die het coachen vaarwel zegt.

Een onbekend gezicht in het Poperingse volleybal kun je Marc Van Criekinge in elk geval niet noemen. De Provenaar kwam als actief volleyballer nog uit voor Roepovo Poperinge, was een tijdlang speler-coach bij Kwavo Watou, coachte jeugd en senioren bij Beaphar Poperinge en was de voorbije seizoenen zowat de officieuze T2 van Xavier Melsens bij datzelfde Roepovo. De cirkel lijkt rond, want komend seizoen staat Marc Van Criekinge aan het roer van de A-ploeg.

“Ik volg de ploeg al verschillende jaren, niet in een officiële rol, maar je zou me wel een soort T2 kunnen noemen”, opent Marc Van Criekinge. “Ik nam dit seizoen ook al enkele keren over van Xavier Melsens toen hij op reis was en met mijn zoon Jonathan tref ik ook nog een vrij bekend gezicht. (lacht) Dat ik dan totaal niet getwijfeld heb, is wel een brug te ver.”

“Fulltime coach zijn stond bij mij de voorbije jaren op een laag pitje en ik weet ook hoe groot het engagement is om een ploeg in derde nationale te trainen. Het feit dat ik de ploeg bijzonder goed ken en het competitiebeestje nog steeds bij mij aanwezig is, deden mij uiteindelijk overstag gaan. Ik kijk er nu eigenlijk al enorm naar uit om er volle bak in te vliegen.”

Blessurepreventie

Marc Van Criekinge wil benadrukken dat er door afscheidnemend coach Xavier Melsens een meer dan solide basis is gelegd, maar wil ook zijn eigen accenten leggen.

“De volledige club is Xavier enorm dankbaar voor het schitterende werk dat hij hier heeft geleverd. Soms in moeilijke omstandigheden, want we bleven niet gespaard van blessures en coronaleed. De ploeg heeft een schitterende mentaliteit en drive getoond, en dat is ook wat ik volgend seizoen wil zien. Het doel is om minstens even goed te doen en een ploeg te zijn waar geen enkele tegenstander graag tegen uitkomt. Ook wil ik mijn stempel drukken op de uitbouw van de ploeg naar de langere termijn toe.”

“Als ik enkele youngsters bij ons verhaal kan betrekken, zal ik dat zeker niet nalaten. De voorbije jaren is ook gebleken dat de blessuregevoeligheid in het volleybal vrij groot is. Daarom wil ik graag tijd en moeite in blessurepreventie steken.”

“Het belangrijkste zal evenwel zijn dat we allemaal aan hetzelfde zeil trekken, en als ik de signalen vanuit de bestuursploeg hoor, zal dat geen enkel probleem vormen”, besluit de nieuwe coach van Roepovo.

