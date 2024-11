Manon Furnémont vreest dat haar toekomst niet bij Volley De Haan ligt: “Mijn droom? Spelen in nationale”

Voor de dames van Volley De Haan blijft het wachten op een eerste overwinning van het seizoen. Ook de wedstrijd van vorig weekend tegen staartploeg VBC Sint-Joris kon niet gewonnen worden en zorgt vooral bij receptie-hoekspeelster Manon Furnémont (15) stilaan voor de nodige frustraties. “Het is jammer dat ik door het niveau van de ploeg maar weinig progressie meer maak.”

“We wisten dat we een moeilijk seizoen tegemoet gingen”, opent de tiener, die beschouwd wordt als een groot jeugdtalent. “Slechts drie speelsters van vorig jaar zijn gebleven en de vertrekkers zijn vervangen door meisjes met weinig ervaring op het niveau van Promo 2. We doen allemaal heel hard ons best en de sfeer binnen de groep zit nog altijd goed, maar elke wedstrijd verliezen is natuurlijk niet leuk”, vertelt Manon.

Manon Furnémont begon als klein meisje te volleyballen nadat ze op een vriendjesdag kennis maakte met de sport. “Ik vond het vooral leuk om samen met andere meisjes plezier te maken. De coaches die ik tijdens mijn jeugdopleiding leerde kennen, waren allemaal heel toffe en gemotiveerde mensen. Gaandeweg is de passie gegroeid en maakte ik progressie. Vorig seizoen mocht ik als piepjonge speelster regelmatig proeven van het grote werk en sinds dit jaar sta ik elke week in het hoofdteam. Het is jammer dat ik door het niveau van de ploeg maar weinig progressie meer maak. Ook in de sportschool waar ik studeer, zitten weinig goeie volleyballers met wie ik kan trainen”, klinkt het.

eerste overwinning

Het is haar grote droom om ooit in de nationale reeksen te volleyballen, maar de ambitieuze tiener beseft maar al te goed dat ze die droom moeilijk kan verwezenlijken bij Volley De Haan. “Ik hoor dat er na dit seizoen opnieuw enkele meisjes de club zullen verlaten. Ik vrees een beetje voor de toekomst van Volley De Haan. Ik zou graag zo lang mogelijk lid blijven van deze leuke en familiale vereniging, maar als ik progressie wil maken, zal ik wellicht naar een andere club met meer ambitie moeten verhuizen. Voorlopig stelt dit probleem zich nog niet en hoop ik zo snel mogelijk een eerste overwinning te boeken met mijn huidige ploeg”, besluit Manon. (PDC)

Zaterdag 16 november om 20.30 uur: Volley De Haan – Slovo Volley Brugge A.