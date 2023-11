Maarten Lampaert: “Top drie halen is absoluut de ambitie”

Drie seizoenen geleden werd de U17 van VT Lendelede voor de leeuwen gegooid in Promo 3. Met succes, want na een zege met 1-3 bij Olva Brugge C voert VT Merlo in Promo 2 de rangschikking aan en mikt de ploeg op de top drie.

VT Lendelede verloor de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen bij Rembert Torhout D met 3-0 na verdienstelijk verweer, de tweede wedstrijd werd een zege met 3-1 tegen Bavikhove B. “Bij de derde wedstrijd kregen we Izegem op bezoek en dat zullen altijd speciale wedstrijden blijven. Dat is immers de ploeg die vertrok uit Lendelede, onder Izegemse vlag herbegon in Promo 3 en er meteen kampioen speelde. Wij kwamen tegen de aartsrivalen wel 2-0 in sets voor, maar moesten de belle toestaan om daarin met 16-18 te verliezen”, zegt kapitein Maarten Lampaert. “Daarna verloren we niet meer en scoorden alleen nog driepunters.”

Leider

aarmee is de ploeg momenteel leider met een bonus van één punt op Rembert D en vier punten op Decospan Menen B, dat wel nog een wedstrijd te goed heeft, het vierdegeklasseerde Ingelmunster volgt al op vijf punten. Niet slecht voor een verzameling late tieners die drie seizoenen geleden voor de leeuwen gegooid werden in Promo 3. “Het was inderdaad niet gemakkelijk, maar we hadden niets te verliezen”, kijkt de nog altijd maar 19-jarige kapitein terug op dat eerste seizoen senioresvolleybal. “Uiteindelijk haalden we als tweedegeklasseerde achter Izegem de titelplayoffs. Daarin werden we vierde en konden promoveren naar Promo 2. In dat debuutjaar finishten we op de achtste plaats. Met Lander Vandeputte, die enkele seizoenen inactief was maar nog bij de Lendeleedse jeugd speelde, en Vic Verrue, die van de U17 overkomt, werd de kern voor dit seizoen vervolledigd. Met de ambitie om in de buik van het peloton tot een goede middenmoter uit te groeien.”

“Het was even wennen aan een andere trainingsaanpak na jaren onder Joppe Paulides, maar onder trainer Michal Gaca voelen we dat er nog progressie mogelijk is. De top drie is nu absoluut onze ambitie.” (RBD)