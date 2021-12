Lou Kindt out met scheur in ligamenten

Decospan VC Menen zal het de komende weken zonder Lou Kindt moeten stellen. De hoofdaanvaller scheurde een ligament van de enkel en is even buiten strijd.

Lou kindt liep de blessure vorige week al op in de Europese match in Las Palmas. Aan het eind van de eerste set kwam Kindt op de voet van de tegenstander terecht en verzwikte zijn enkel. Omdat de voet nog gezwollen zat, kon de onfortuinlijke hoofdaanvaller pas dinsdag onder de scanner om de schade op te meten. En er is wel degelijk averij opgelopen: één van de ligamenten is gescheurd en een ander ligament is gedeeltelijk gescheurd. Lou Kindt liep gelukkig geen breuk op waardoor de inactiviteit toch beperkt blijft.

Las Palmas

Vanavond komt Kindt in alle geval niet in actie tegen Las Palmas. Menen probeert er de nederlaag (3-1) uit de heenmatch uit te wissen. Hoe lang Kindt exact buiten strijd zal zijn, hangt van de reactie af op de oefentherapie. Er wordt verwacht dat Kindt meerdere weken zal revalideren. De halve finales van de Belgische Beker komen daarmee in het gedrang. “Al doe ik er alles aan om er tegen dan weer te staan”, klonk Lou Kindt strijdvaardig.