Loting provinciale bekerwedstrijden in het volleybal bekend

Op tweede kerstdag werd door competitieleider Eddy Degrave van Volley West-Vlaanderen de trekking georganiseerd voor de kwartfinales van de bekercompetitie voor Promo-ploegen. Die staan geprogrammeerd op het weekend van 5-6 februari maar mogen vervroegd worden.

Bij de heren is Knack Roeselare D – Knack Roeselare C (1) de eerste kwartfinale. Volgens het bekerreglement moeten twee ploegen van dezelfde club in de kwartfinales tegen elkaar uitkomen. De andere wedstrijden zijn (2) VKt Torhout (P1) – Volley Bredene A (P1); (3) Ruvo Ruddervoorde (P1) – Balti Kortrijk (P2); (4) Citivo Gits (P1) – Roepovo Poperinge B (P2). De halve finales, winnaar 2 tegen winnaar 3 en winnaar 4 tegen winnaar 1 worden afgewerkt op zondag 27 maart op Schiervelde Roeselare in een organisatie van Knack Roeselare. Die dag worden ook de halve finales van de jeugdbekers bij de jongens afgewerkt.

Bij de dames ontlopen de ploegen uit Promo 1 elkaar. De kwartfinales zijn (1) Davo Wevelgem A (P1) – Vlamvo Vlamertinge B (P2); (2) Pervol Ruiselede A (P2) – Elkerlyc Zwevezele A (P1); (3) VT Diksmuide A (P1) – Bevo Roeselare D (P2); (4) Hermes Oostende B (P2) – Kerdavo Avelgem A (P1). In de halve finales speelt winnaar 2 tegen winnaar 3 en winnaar 1 tegen winnaar 4. Die worden afgewerkt op zaterdag 26 maart in Roeselare in een organisatie van Knack Roeselare. Op Schiervelde worden die dag ook de halve finales van de jeugdbekers afgewerkt.