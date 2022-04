Lisa Opsommer last pauze in bij Vlamvo Vlamertinge: “Nog eens uitpakken in de derby’s van komend weekend”

De C-ploeg van Vlamvo Vlamertinge staat voor een druk weekend met derby’s tegen Beaphar Poperinge en Katjes Ieper. Receptiehoek Lisa Opsommer wil er in haar voorlopig laatste matchen nog een afscheid in schoonheid van maken.

“Het seizoen verliep eigenlijk wat stroef”, geeft de Vlamertingse toe. “Door blessureleed en enkele speelsters die gestopt zijn waren we niet altijd voltallig. Als je dan zowel de reserven- als de hoofdwedstrijd moet spelen, kruipt dat toch wel in de kleren. Desondanks bewijzen we met onze zesde plaats in het klassement wel dat er voldoende potentieel in onze groep zit. Met dank aan de youngsters van de U17 en ook de U15 die ons dit seizoen geholpen hebben. Zonder hen zou het niet gelukt zijn.”

“Het seizoen zit er nu bijna op, maar in het derbyweekend willen we wel nog eens uitpakken. Het is niet dat het derbygevoel bij ons enorm leeft, maar we kijken er bijvoorbeeld wel naar uit om onze ex-ploeggenote Hanne Salomez bij Beaphar Poperinge terug te zien. Tegen Katjes Ieper speelden we nog niet dit seizoen, dat wordt dus ook een mooie uitdaging. Na onze nederlaag van vorig weekend bij AVC Harelbeke, waar we echt niet op de afspraak waren, hebben we trouwens nog iets recht te zetten.”

Voorlopig afscheid

De 21-jarige Lisa Opsommer vertrekt binnenkort op Erasmus naar Boedapest en last een volleybalpauze in. “Ik heb heel lang getwijfeld, maar op Erasmus gaan is een kans die je maar één keer krijgt. Ik moet het volleybal dus even vaarwel zeggen. Als ik terugkom, zie ik dan wel wat de mogelijkheden zijn. Onze ploeg wordt na dit seizoen volledig hervormd, maar voor mij is het zeker geen einde verhaal. Ik volleybal al meer dan tien jaar en wil dit dus zeker geen definitief afscheid noemen.” (TVI)

Vrijdag 15 april om 21 uur: Beaphar Poperinge B – Vlamvo Vlamertinge C. Zaterdag 16 april om 17.30 uur: Katjes Ieper – Vlamvo Vlamertinge C.