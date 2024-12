Vollyteam van Gaca gaat voor de titel

De herenploeg van VT Merlo Lendelede weert alle valse bescheidenheid en gaat dit seizoen voluit voor de titel in Promo 2. Ze zijn aardig op weg, want ze delen de koppositie met Izegem, dat wel een wedstrijd minder speelde.

Dit weekend sluit Lendelede de heenronde af en start het ook de terugronde op, want er wordt zowel zaterdag thuis tegen Bavikhove als zondag voor eigen supporters tegen Wingene gevolleybald. Dat zijn twee ploegen uit de onderste regionen.

Examenperiode

“Ik tel vooral jonge spelers, vooral studenten nog, die enkele seizoen geleden als jeugdspelers in het seniorenvolleybal gedropt werden omdat de toenmalige provinciale ploeg opstapte en onder Izegemse vleugels verder volleybalde. Maar omdat januari de examenperiode is voor mijn spelers, werd er wat geschoven in de kalender”, verklaart de Poolse trainer Michal Gaca het dubbel weekend.

Lendelede verloor tot nu toe twee keer. Op de openingsdag bij, jawel, Izegem in de belle nadat Merlo twee keer setvoorsprong nam. Op de achtste speeldag verloor Lendelede thuis van middenmoter Marke/Webis met 0-3. “Maar ondertussen werd duidelijk dat de bezoekers spelers van de eerste ploeg hadden opgesteld. Dat werd door de competitieleiding opgemerkt en is bestraft met een forfaitnederlaag. Normaliter moeten wij dus drie punten meer tellen. En dan zijn wij ook echt koploper.”

De wedstrijden tegen Izegem blijven ook voor de spelers en supporters speciaal. “Als trainer voelt die voorgeschiedenis voor mij niet speciaal. Ik probeer mijn jongens zo goed mogelijk op elke wedstrijd voor te bereiden. Het jongste seizoen beëindigden wij de competitie als vijfde. Kampioen Torhout promoveerde, het tweede geklasseerde Harelbeke stopte. Deze groep voelt zich klaar om de titelstrijd te beslechten en daarin zullen Izegem en Menen B onze grootste concurrenten zijn.

Wij koesteren ook bekerambities en kijken uit naar de bekerwedstrijd bij eersteprovincialer Diksmuide op 21 december. Die confrontatie kan ons al een beter idee geven of wij een plaats mogen ambiëren in de hoogste provinciale reeks.” (RBD)

Zaterdag 7 december om 20 uur VT Merlo Lendeledede – Bavo Bavikhove B. Zondag 8 december om 20 uur VT Merlo Lendelede – VC Wivo Wingene.