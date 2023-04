Voorzitter Rik Vervisch kijkt vol vertrouwen naar apotheose: “De honger naar titel is groot”

Met de meervoudige titelfinale tegen Maaseik, die volgende week vrijdag opgestart wordt, nadert voor de spelersgroep van Knack de sportieve apotheose van een lang en belastend seizoen. Maar ook voor de bestuursploeg wordt het een orgelpunt op een seizoen dat in de archieven als een speciale campagne zal neergepend worden.

Vraag het aan voorzitter Rik Vervisch. Hij begon het seizoen als lid van de Raad van Bestuur en lanceerde Knack Volley Connect of een businesscommunity die via toffe activiteiten in contact gebracht wordt met het volleygebeuren. Dan volgde de voorzitterswissel waarbij hij de voorzittershamer van zijn voorganger Francis De Nolf erfde. En met het collectief Volley #VANRSL komt er een doorgedreven samenwerking op diverse vlakken met Bevo Beobank Roeselare. Daarbij werd de Liga A-ploeg van Hermes Oostende afgesplitst en onder de Bevo-vlag ondergebracht, zodat Roeselare naast een herenploeg op het hoogste niveau volgend seizoen ook damesvolleybal kan presenteren.

Maar hoe hou je dat vol naast een drukke zelfstandige activiteit? “Omdat wij ook naast het veld als ploeg en collectief samenwerken”, stelt de voorzitter. “Wij konden dat alles alleen maar realiseren dankzij de ervaring van een ploeg bestuursmensen en vrijwilligers die allen samen maar één doel voor ogen hebben: het volleybal in al zijn facetten propageren. Van de organisatie van de wedstrijden met dit seizoen als hoogtepunt de finale van de European CEV Cup als illustrerend exponent tot de jeugdwerking waarbij wij als toonaangevende club een belangrijke rol hebben om meer jongens naar het volleybal te krijgen. Het is geen ideale situatie dat wij op provinciaal vlak met de jeugd titels en bekers onder omzeggens twee clubs, Rembert Torhout en wijzelf, verdelen. Het is een deelopdracht in onze werking om het jongensvolleybal te promoten.”

Je maakte het jullie met de oprichting van Knack Volley Connect en het Roeselaarse volleycollectief niet gemakkelijker? “Zeker niet. Maar er deden zich opeenvolgend enkele opportuniteiten voor. Met als laatste het huisvesten van de Liga A-ploeg van Hermes Oostende binnen Roeselare. Velen stelden zich daar vragen bij. Er zijn twee mogelijkheden als er zich opportuniteiten aandienen. Je kunt ze laten passeren, maar dan heb je er nooit geen kans meer op. Als je wél inpikt op die opportuniteit probeer je er het beste van te maken en dat was het geval met de afsplitsing van de Liga A-ploeg van Hermes Oostende, dat op de valreep nog een Europees ticket versierde zodat wij volgend seizoen ook Europees damesvolleybal in Roeselare krijgen.”

Stevige basis

“Met de beleidsstructuur die Knack door de jaren heen heeft opgebouwd, is dat ook mogelijk. En ik moet eerlijk zijn, ik prefereer deze hectiek boven de coronastilte die wij kenden en heel nefast was. 2024 wordt overigens een belangrijk jaar, want dan bestaan wij 60 jaar. En het is onze opdracht dat wij met ons bestuur en de vele vrijwilligers ervoor zorgen dat er een stevige basis is voor de volgende 60 jaar.”

De voorzitter wil naast de supercup, de 15de beker en een geslaagde Europese campagne ook nog de vierde vooraf verwoorde seizoensambitie afvinken. Tegen Maaseik ook de titel, dat wordt dan de 14de titel voor Knack, bijeenspelen. “Ik heb er vertrouwen in dat wij deze meervoudige finale weer naar onze hand kunnen zetten. Elke wedstrijd tegen Maaseik blijft weliswaar een dubbeltje op zijn kant. Dat werd dit seizoen al voldoende geïllustreerd. Zoals onder meer ook in de kwartfinale van de CEV Cup. Coach Vanmedegael kent de spelers van Maaseik ondertussen even goed als zijn eigen spelers. Al zal dat voor coach Bertini van Maaseik omgekeerd niet anders zijn. Vooral in deze eindfase van het kampioenschap liggen beide ploegen heel dicht bij elkaar. Maar bij ons wil een aantal spelers absoluut die titel en dat mentaal voordeel kan doorwegen. De manier waarop zij reageerden in het duel tegen Maaseik twee dagen na de verloren Europese finale tegen Modena vormt het peper en het zout in de onderlinge confrontaties. De honger van de spelers naar nog een titel ervaar ik als bijzonder groot.” (RB)