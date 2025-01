Miika Haapaniemi wil via Knack Volley op termijn naar topcompetitie: “Kansen optimaal benutten”

In het tussenseizoen werd het Finse volleybaltalent Miika Haapaniemi aangetrokken om het middencompartiment bij Knack te vervolledigen. Hij tekende een overeenkomst van twee seizoenen en daarin wil hij een volwaardig profvolleyballer worden.

Miika Haapaniemi wordt op 6 februari 21 jaar. De jongste twee seizoenen raakte zijn volleybalcarrière in een stroomversnelling en werd hij met Hurrikaani Loimaa landskampioen in Finland. Als jonge kerel beoefende hij aanvankelijk een aantal sporten zoals voetbal en het in Finland veel beoefende ‘floorbal’, een variant van ijshockey maar zonder de ijsvlakte en een bal in plaats van een puck. Het was zijn ma, die zelf volleybal speelde op hoog niveau in Finland, die hem naar het volleybal kanaliseerde. “Na ijshockey en voetbal is volleybal de meest beoefende sport bij ons”, opent Haapaniemi.

“En net zoals hier werken er in de hoogste klasse enkele clubs op professionele basis naast semi-professionele teams. Zelf combineerde ik de jongste twee seizoenen bij mijn club het volleybal op clubniveau met studies als voorbereiding op een universitaire opleiding. Vanaf mijn vijftiende jaar werd ik opgeroepen voor de nationale jeugdselecties en schoof de jongste twee seizoenen door naar de Finse nationale ploeg. Daar speelde ik de eerste zomercampagne samen met Eemi Tervaportti.” En dat was de eerste Finse speler bij Knack die drie seizoenen lang, van 2012 tot 2015, spelverdeler was bij Knack.

Tactisch sterker niveau

Geleidelijk aan groeide bij Miika de ambitie om een volwaardige professionele volleybalcarrière uit te bouwen. Via zijn manager vernam hij dat Knack een jonge talentvolle middenman zocht. Zijn statistieken overtuigden de Roeselaarse sportieve cel en de eerste contacten resulteerden in een tweejarige overeenkomst. “Ik was onder de indruk van het palmares van Knack en zag een eerste buitenlands avontuur vooral om mijn eigen niveau op te krikken. Op dat vlak kan ik nu al zeggen dat de verwachtingen die ik stelde met die overgang ingelost worden. Bij Roeselare wordt er op een hoger niveau en intenser getraind dan bij mijn club in Finland. Er wordt ook van elke speler verwacht dat hij steeds voluit gaat. Het grootste verschil met mijn vorige club is de tactische aanpak en voorbereiding. Ook op training. Aanvankelijk was dat voor mij moeilijk, soms kon ik niet meer volgen. Ondertussen kon ik de knop ook op dat vlak omdraaien.” Sinds begin dit seizoen is de Fin dus op een appartement in de Rodenbachstad. “Ik was al enigszins een zelfstandig leven gewoon met de uithuizigheid van de nationale jeugdselecties en ook de nationale ploeg en de eigen club. Geregeld verblijft ook mijn vriendin die studies psychologie volgt hier. Zij was er van oktober tot december, straks komt zij weer over voor een periode. Dat maakt het mij wel gemakkelijker om mij hier thuis te voelen.”

Alle aandacht gaat overigens naar het volleybal. ”Ik zie mijn passage bij Knack vooral als een opstap naar een hogere competitie zoals Italië of Polen. Daarvoor moet ikzelf vooral progressie maken en daarvoor vind ik hier de ideale voedingsbodem. De club werkt in alle geledingen op een hoge professionele manier. Met ook grote Europese uitdagingen zoals de Champions League die het niveau optrekken en waarvan ik kan leren. Het is aan mij om er alles aan te doen om te slagen en progressie te maken.”