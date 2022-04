Menen weer stapje dichter bij titelfinales na winst in Aalst

Gouden zaak voor Decospan Menen in Aalst na de een mooie 1-3-zege. De eerste titelfinales uit de clubgeschiedenis komen steeds dichterbij. Setstanden waren 19-25, 25-22, 18-25 en 22-25.

De wedstrijd stond normaal vorige zaterdag gepland maar door corona bij de tegenstander werd de match uitgesteld. Iedereen bij Aalst was weer fit bij Menen startten Mathieu Vanneste in de plek van Plaskie die nog altijd hinder ondervindt van de knie. Menen wou maar al te graag profiteren van de uitschuiver van Maaseik in eigen zaal tegen Roeselare waardoor ze naar plek twee konden opschuiven.

Aalst begon snedig en vooral via de opslag kende het succes (4-2). Menen reageerde met felle aanvallen en Seppe Rotty, de man in vorm, dwong de Oost-Vlamingen in een time-out met de 6-9. Vanneste leek niet onder de indruk en zette de 10-15 achter zijn naam, de voetfout noopte Devoghel weer tot een onderbreking (11-17), ook de VAR zou de thuisploeg niet helpen. Vanneste duwde door tot 14-21 en ook Sinnesael bleef maar scoren. De weg naar setwinst lag zo open.

Andere kaarten in de tweede beurt met Aalst dat minder fouten maakte en Menen dat het spel aanvankelijk moest ondergaan. Een blok op Sinnesael stond synoniem aan 15-12, de vechtlust stelde Menen weer op 19-19 maar dan zou het niveau te fel zakken om nog aanspraak te maken op de 0-2.

Gespannen sfeer in de tweede set maar Menen kwam wel op 8-11 na een netfout en Akseli blokte naar 9-14 en 9-15. Decospan kon puntenwinst ruiken na de 11-19, zeker wanneer de VAR een touché aan het licht bracht bij 16-22.

Spannende vierde set met Rotty -alweer hij- de 8-8 tegen het parket mokerde. Aalst gaf Menen weer ruimte wanneer de 13-15 ver buiten strandde, de grensclub gaf de belangrijke driepunter niet meer uit handen, ook al moest het nog sudderen en beven.

De volgende wedstrijd van Menen staat vrijdag al geprogrammeerd. Er wordt dan opnieuw gespeeld tegen Aalst, dit keer in eigen zaal. Er is veel volk verwacht in de Vauban want de Battle van de Jeugdbewegingen staat dan gepland. Menen zal de steun van de supporters goed kunnen gebruiken in de hoop om een finaleticket voor de play-offs te kunnen bemachtigen.