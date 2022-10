Menen gaat in eigen zaal kansloos onderuit tegen promovendus Guibertin

Het zijn harde tijden voor Decospan Menen. Na het uitvallen van kapitein Jelle Sinnesael zit het nu ook opgezadeld met een 0 op 6 in de competitie. Het verloor zaterdag in de eigenste Vauban met droge 0-3-cijfers (19-25, 23-25 en 15-25). Niet eens overdreven want de jongens van Depestele kwamen amper in het stuk voor.

Aanvankelijk leek er nochtans weinig aan de hand tegen nieuwkomer Guibertin die aan het seizoen startte met een punt tegen de landskampioen Roeselare en in het tussenseizoen een pak ervaring binnenhaalde. Menen zag Capet, Kindt en Hänninen eerst nog scoren, maar bij 6-8 hadden de grensjongens al drie opslagmissers laten optekenen.

Beterschap in set twee

Bij Guibertin liep het wat dat betreft beter, want Christiaens maakte bij 7-12 zijn tweede winnende opslag op rij. Depestele voelde nattigheid en dook in de time-out. Het serveren bleef bij Menen beneden de verwachtingen en Guibertin hoefde zelfs niet door te drukken om het verschil op de bordjes te houden. Depestele probeerde het nog met Ocket aan de pass. Tevergeefs. Bezoeker Vande Velde acete zijn ploeg naar setwinst.

Na de 2-4 in set twee eindelijk beterschap voor de thuisploeg. Capet acete naar 6-5 en ook die andere hoekspeler Hänninen vond zijn draai aan de opslag: 17-14. Guibertin was helemaal niet van slag en zeker Vande Velde niet. Hij ontpopte zich als duivel voor de Meense verdediging. Daarmee kwamen de geelhemden weer langszij en voor Menen het goed en wel besefte stond het weeral 22-24. Malisse maakte het af.

Moeilijke omstandigheden

Vanneste mocht het tij proberen te keren in de derde set, maar twee missers van Kindt brachten Menen direct in de miserie (2-5). De opposite werd daarop vervangen door Dermaux die andermaal in moeilijke omstandigheden moest opdraven. De blamage voor de thuisploeg begon pas echt bij 5-11 wanneer Van de Velde zijn aanval miste.

Even later ging het in één ruk van 9-15 naar 9-20. De bezoekende Vande Velde was weer de boosdoener van dienst. Dit keer met zijn opslag. Kopjes naar beneden en Malisse strooide nog wat zout in de wonde door als setter de laatste twee punten te scoren. Daarmee lijdt Menen een zware en onverwachte nederlaag.

Bekerclash

Woensdag speelt Menen weer in eigen zaal. Dan komen de buren uit Roeselare – zaterdag nog stevig tegen Leuven – op bezoek. Decospan zal het over een gans andere boeg moeten gooien als het een nieuwe afstraffing wil vermijden. Maar belangrijker nog is de clash van volgende week zaterdag.

Guibertin is dan weer te gast in de Vauban maar dan in bekerverband. Een nieuwe nederlaag zou de directe uitschakeling betekenen en dan mag Menen na amper drie weken het seizoen al als half mislukt beschouwen.

(MPM/ Foto MPM)