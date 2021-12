Knack Volley wint in drie sets bij Gent

In een sfeerloze wedstrijd zonder publiek en omdat, het wedstrijdslot uitgezonderd, de partij te weinig spankracht kende, nam Roeselare in drie sets de maat van Caruur Gent. Knack won met 21-25 de inleidende beurt, verdubbelde te gemakkelijk met 15-25 om de derde beurt met 23-25 af te ronden.

De Roeselaarse coach Vanmedegael gaf na de midweekse 0-3 nederlaag tegen Jasterzebski het vertrouwen aan zijn basiszes met weer Fasteland als tweede centrumspeler naast Coolman, Verhanneman en Desmet op de hoeken en Ahyi als hoofdaanvaller. D’Hulst moest zorgen voor de aanvoer en Deroey voor het veegwerk als libero.

De inleidende beurt verliep tot 7-7 gelijk op als Knack via Coolman, blokkend en in de afwerking, en een acende Verhanneman bij 8-11 een bonus van drie punten bijeenkreeg. Dat die bonus niet verder kon uitgediept worden lag aan de bezoekers zelf.

Want van de 9-12 die Coolman smashend vastlegde, tot 12-15 scoorde Knack alle punten die op het scorebord kwamen. De eigen punten via een secure afwerking van zowel Coolman als Fasteland, Desmet en Verhanneman. Maar ook de Gentse punten in de vorm van drie servicemissers op rij. Vandecaveye kon nog naar 18-19 dichten maar Fasteland twee keer en Verhanneman zorgden weer voor een driepuntenbonus. Coolman scoorde blokkend de 21-23 die hij zelf naar het setpunt doorsloeg om dat eerste al meteen weer blokkend naar eerste deelwinst 21-25 door te trekken.

Aanvalskracht in meer

De eerste herneming zorgden Verhanneman en Desmet blokkend voor een rappe 2-5 bonus, Vandecaveye sloeg die achterstand voor Gent wel dicht maar dan bepaalde de aanvalskracht in meer van Roeselare dat rap weer een geruststellende kloof geslagen werd om via 10-14 naar 13-21 door te stomen. Dat dan langs vooral Verhanneman, Fasteland en Desmet. Bij 15-21 waren achtereenvolgens Desmet, Verahnneman en Ahyi niet af te stoppen en Vandamme peerde die eerste Roeselaarse setbal meters buiten naar 15-25.

Een te nonchalant spelend Knack keek de derde beurt rap tegen een 6-3 achterstand aan wat vooral het werk was van Hougs zowel vanop de servicelijn als in de afwerking. Colson en Vandamme zorgden ervoor dat Knack zelfs 15-11 in het rood stond. Die derde beurt evenwel was Verhanneman outstanding en hij mokerde bij 19-19 de stand gelijk. Dan toch enige spankracht in dat wedstrijdslot omdat Colson en Vandecaveye nog tegenpruttelden tot 23-23. Coolman mokerde evenwel de eerste matchbal op het bord die meteen blokkend naar 23-25 wedstrijdwinst gecounterd werd.

De competitie ligt voor Knack stil tot zondag 9 januari 2022 als de verplaatsing naar het Haasrode/Leuven van Knack-icoon Hendrik Tuerlinckx op het programma staat.

(RBD)