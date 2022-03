Knack Volley vecht titel Maaseik aan

Door zaterdag met 1-3 te verliezen van Maaseik zag Knack Roeselare de titel van regulier kampioen in extremis naar de Limburgers gaan die evenveel punten tellen maar één zege meer inschreven.

“Onterecht,” zegt Dirk Specenier van Knack. “Maaseik stelde in een op 6 januari met 2-3 verloren inhaalwedstrijd tegen Haasrode/Leuven een niet speelgerechtigde speler op. De nieuwe spelverdeler Vanker was nog niet aangesloten bij Maaseik op de oorspronkelijke wedstrijddatum maar werd de vierde set toch ingebracht. Die forfaitnederlaag en bijhorend wedstrijdpunt werden evenwel behouden. Volgens de vigerende reglementen wordt die wedstrijd met forfait verloren en is Knack regulier kampioen.”

Om diezelfde reden kon Knack voor de topper tegen Maaseik zaterdag, ook al een inhaalwedstrijd, nieuwkomer Lecat niet opstellen. Knack merkte fijntjes op dat Maaseik dat wel deed. “Maandagmorgen kregen wij het bericht van de competitieleiding dat Maaseik dan toch een forfaitnederlaag aangesmeerd kreeg tegen Haasrode en Knack dus regulier kampioen was. Later op de dag werd dat bericht weerlegd en bleef de 2-3 tegen Haasrode toch behouden. Precies dat punt maakte Maaseik regulier kampioen. Na eerdere precedenten, waaronder de zaak van de medial joker Tomas Rousseaux in het seizoen 2018-2019, veroordeelt Knack deze beslissing dan ook in de strengste bewoordingen en dienden officieel klacht in. Die wordt woensdagavond behandeld.”

Pas dan weten wij of Knack in de kwalificatieronde naar twee winnende wedstrijden uitkomt tegen rode lantaarn Waremme als de Roeselaarse klacht aanvaard wordt, of tegen de voorlaatste Caruur Gent. Dat is dan de inzet van deze clash voor de groene tafel.