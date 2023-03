Knack Volley op weg naar Europese finale? Piacenza is de laatste klip

Twintig jaar nadat Knack de Europese Top Teams Cup won, heeft Roeselare uitzicht op een tweede Europese finale. Daarvoor moet het wel het Italiaanse Piacenza in een dubbele halve finale, dinsdag 7 maart in de Tomabelhal, elimineren.

Door die halve eindstrijd te halen is de lopende Europese campagne al een succes, de finale spelen die ook in heen en terug afgewerkt wordt, zou de kers op de taart zijn. Maar eerst dus Piacenza passeren. “En dat is niet zo eenvoudig, want Piacenza is een topploeg die dit seizoen fors investeerde in spelers”, zegt assistent-trainer Bram Van den hove, die het Italiaanse team al intens fileerde. “Het is meteen ook een clash tussen de Belgische en Italiaanse bekerwinnaar, want Piacenza won zondag de Italiaanse Coppa door het derdegeklasseerde Trentino met respectievelijk 30-28, 25-20 en 25-22 in het verlies te spelen. Piacenza staat in de competitie momenteel voorlopig op een zesde plaats. Al geeft dat een vertekend beeld, want een aantal van die topspelers lag in het eerste seizoensgedeelte in de lappenmand. Die zijn intussen fit en Piacenza staat momenteel op zijn sterkst.”

Spelverdeler in dit collectief is de Fransman Antoine Brizard. De opposite Romano, die met Italië wereldkampioen werd en de Braziliaan Leal, maken mee de sterkte uit van dit team.

Maakt Knack dan kans om die finale te halen? “Piacenza staat voor stevig volleybal dat wel enorm veel risico’s inhoudt. Zoals in de service, waar elke basisspeler met de spinservice uitpakt. En als die risico’s in een te grote foutenlast resulteren, liggen er kansen voor ons.”

Of Tammearu tegen dinsdag speelklaar raakt is alsnog onzeker. “Wij proberen Märt zo rap mogelijk fit te krijgen. Zijn stand-in Rotty deed het in de bekerfinale in receptie alvast geruststellend. Hij kreeg ook het gros van de stops te verwerken.”

Wint Knack in drie of vier sets, dan totaliseert het drie punten. Bij gelijkheid van punten na de heenwedstrijd wordt een golden set gespeeld, zoals in de vorige ronde tegen Maaseik.

Dinsdag 7 maart om 20.15 uur: Knack Volley – Piacenza; woensdag 15 maart om 20.30 uur: Piacenza Knack Volley.