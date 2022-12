Knack Volley ongeslagen herfstkampioen na winst tegen Lindemans Aalst

Dominerend en indrukwekkend, want Knack Volley verloor in acht wedstrijden maar één wedstrijdpunt, op de openingsspeeldag bij promovendus Guibertin dat na een 2-1 tussenstand wel meedogenloos belleverlies leed tegen de landskampioen. Het tweede geklasseerde Maaseik volgt al op zes punten, Gent is derde op acht punten en Haasrode/Leuven sluit de top vier af op negen punten.

Tegen Lindemans Aalst pakte coach Vanmedegael weer uit met zijn basisploeg en die kwam eigenlijk nooit in last tegen de verzameling buitenlanders van Aalst. Er zitten met libero Baetens en aanvaller Vande Velde maar twee Belgen in de kern van Aalst dat verleden week zijn coach verving door Christophe Achten.

De eerste set verliep de score gelijkopgaand met een maximum verschil van drie punten. Het werd 11-8 door een blok van Koukartsev op Bogachev, 19-16 als Verhanneman succesvol afwerkte en 22-19 wanneer Fasteland door het midden scoorde. Aalst kroop dan wel een paar keer dichter en dat was dan vooral de verdienste van een aanvallend sterke Bogachev.

De ingekomen Ahyi sloeg de eerste setbal op het bord bij 24-20. Sanchez kon de eerste setbal aanvallend neutraliseren naar 24-21 en de tweede wegblokken op Fasteland (24-22). Tammearu kende de derde setbal wel aanvallend succes wat de 25-22 op het scorebord pinde.

Vlotte verdubbeling

Zelfde scenario aanvankelijk de tweede beurt met licht voordeel (5-7) voor Aalst. Tot Verhanneman en Fasteland de bordjes naar 10-7 omsloegen. De Aalsterse achterstand groeide tot vijf punten bij 20-15 want Overbeeke scoorde niet. Coach Achten probeerde het met Jansons maar die bracht geen soelaas. Als Koukartsev alles begon af te werken en ook Verhanneman niet meer kon afgestopt worden, verdubbelde Knack gemakkelijk naar 25-18.

Jansons kreeg van de Aalsterse coach verder het vertrouwen en hij verving Overbeeke de derde beurt als hoofdaanvaller. Niet direct met succes al kon hij in het setslot dan wel met een blok op Koukartsev de bezoekers 20-20 gelijk brengen. Meer zat er evenwel niet meer in voor de Ajuinen want Tammearu, Verhanneman en uiteindelijk Fasteland beslechtten met 25-22.

Dinsdag krijgt Knack in de Tomabelhal het bezoek van Benfica Lissabon in de European Champions League. Een zege zet Knack vast op weg naar de derde stek.

(RB/ Foto BVB)