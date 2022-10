Knack Volley blikt Volley Haasrode in drie sets in

Roeselare zette na de uitschuiver die op de openingsspeeldag in Guibertin een wedstrijdpunt kostte, nadrukkelijk de puntjes op de i tegen het Volley Haasrode van oud-ploegmaat Hendrik Tuerlinckx. Na de evenwichtig verlopen 25-22 openingswinst, kwamen de bezoekers met respectievelijk maar 17 en 16 tegenpunten amper nog in het wedstrijdverhaal voor.

Meer zelfs, met de Argentijn Koukartsev, die topscorer werd met zestien punten, heeft Knack Volley een stevig alternatief voor ‘straffe’ Hendrik die twee seizoenen geleden naar Haasrode trok. Miste Tuerlinckx vorig seizoen de openingwedstrijd van de competiite in de Tomabelhal door een blessure, dan tekende hij deze keer wel present. Hij toonde bij momenten nog flitsen van zijn onmiskenbaar talent en ervaring zoals in de derde beurt wanneer hij op zijn eentje de 12-9 achterstand naar 12-11 herleidde.

Storend opslagwerk

Bij Roeselare zette coach Vanmedegael van de start Tammearu in de basis en die bedankte met een robuuste partij. Zowel in de aanval, hij werkte af aan 65%, maar ook vanop de servicelijn met storend opslagwerk als in het blok met twee blokpunten.

Knack nam inleidend via vooral een weer scherpe Fasteland en Koukartsev een 8-4 bonus. Tot Peters de bordjes voor Haasrode in evenwicht bracht. De inleiding was het van een over-en-weer set waar Koukartsev bij 21-18 de driepuntenkloof bijeensloeg die de bezoekers niet meer konden dichten. Verhanneman noch Tammearu waren in dat setslot niet meer af te stoppen en dat gaf de 25-22 deelwinst voor Roeselare vorm.

Het was best een genietbare eerste beurt, maar vanaf de eerste herneming kwam Knack nog sterker uit de hoek. Met enkele counterende muurtjes van het duoblok Coolman-Koukartsev, maar ook via Tammearu counterde Roeselare de 13-7 op het bord en de set was gespeeld. Haasrode verslikte zich daar bovenop in storende fouten als servicemissers en dat leidde de vlotte 25-17 verdubbeling in. Het was overigens Fasteland die de derde setbal messcherp verzilverde.

Koukartsev ‘Star of the Game’

De derde beurt klampte Haasrode iets langer aan en kon een vroege achterstand van drie punten via een even flitsende Tuerlinckx tot 12-11 dichten en zelfs 12-12 gelijkstellen door een ingebeelde Roeselaarse netfout van Fasteland. De videochallenge toonde evenwel een bezoekende netfout aan en het was weer 13-11.

Bij 19-14 was de wedstrijd gespeeld want Haasrode/Leuven kon nooit de steile verwachtingen inlossen. Het was overigens Koukartsev, door Haasrode-coach Eycklans uitgeroepen tot ‘Star of the Game’ die de wedstrijdbal bijeensloeg die Verhanneman naar de 25-16 rondsloeg.

Woensdag trekt Knack naar de Meense buren die nog puntenloos zijn na de thuisnederlaag tegen Guibertin.

(RB/ Foto MPM)