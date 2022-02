Knack Roeselare wint met 3-1 van Caruur Gent

Door zonder puntenverlies in vier sets met setstanden 25-18, 17-25, 25-13 en 25-21 te winnen van Gent komt Knack een stap dichter bij de titel van regulier kampioen.

Knack-coach Vanmedegael pakte uit met een onuitgegeven opstelling zonder de receptiespelers Verhanneman, viel woensdag geblesseerd uit tegen Friedrrichshafen, maar ook zonder Desmet. De inactiviteit van de talentboy zal dan wel te maken hebben met een relatieve rust voor de dubbele Europese onmoeting in Bulgarije.

Daardoor kwamen Tammearu en Lecat voor de eerste keer in de beginopstelling van een wedstrijd voor. Ahyi was hoofdaanvaller, D’Hulst verzorgde de distributie, Coolman en Fasteland bezetten de middenposities met Deroey in de liberotrui.

Score opdrijven

Gent kon in de aanvangsfase gelijke tred houden met Knack omdat Hougs aanvallend tegengewicht gaf aan het gevarieerd afwerkend Knack waarin zowel Tammearu als Ahyi geregeld scoorden. Bij 11-10 zorgde de Est aanvallend voor de 12-10 en kwam bij 12-11 aan de servicelijn.

Hij mokerde de Gentse receptie in de prak, geen aanvallende intenties meer bij de bezoekers en zowel Lecat als Ahyi profiteerden van de slimme en gave distributie van D’Hulst om de score naar 19-11 op te drijven.

Hougs op de voorgrond

Maar dan kwam bij de bezoekers Hougs weer op de voorgrond die drie keer op rij scoorde nadat Gent via Roeselaarse onzuiverheden al aan die achterstand knaagde. De bij 23-18 aan de service ingekomen Depovere zorgde met een ace op de achterlijn, werd pas na raadpleging van de video challenge gevaloriseerd, voor de setbal die Lecat na een moeizaam gestopte tweede service van Depovere op de counter verzilverde.

De eerste herneming beten de bezoekers dan wel fel van zich af. Inleidend was dat De Vries die niet af te stoppen was want Knack kreunde in het stopwerk op de service van Hougs en dat ging door tot 9-14. Bij 13-17 was het Colson die serverend voor averij zorgde bij de thuisploeg waardoor Gent blokkend kon counteren naar 13-21 om met 17-25 gelijk te stellen.

Manke receptie afgestraft

Gent kon die servicedruk niet meer herhalen de derde beurt waardoor D’Hulst vanuit een zetel gevarieerd kon verdelen. Daarbij kwam Tammearu gretiger aan bod. Gent herleidde een 11-5 nog naar 11-8 door enkele Roeselaarse foutjes maar dan manifesteerde Lecat zich, scoorde drie punten op rij en Ahyi sloeg meedogenloos de 15-9 op het bord.

Daar konden de bezoekers zich niet meer van herzetten. Coolman kwam blokkend uit de verf en bij 21-13 zorgden eerst Lecat met een knappe afwerking, daarna Coolman door het midden en dan blokkend op De Vries voor de setbal. Tamearu strafte een manke Gentse receptie af naar de 25-13.

Gent plooit nog niet

Wedstrijd gespeeld denk je dan maar dat was zonder de Gentse verbetenheid gerekend. Colson toonde hoe het aanvallend moest en Knack kon een inleidende 3-5 maar bij 9-9 dichtslaan. Tot weer Tammearu op de servicelijn postvatte en D’hulst slag op keer Ahyi op de counter stuurde.

Die klopte alles wat hij kreeg in het Gentse veld naar 14-11. Maar Gent plooide nog niet. Knack raakte receptief in de knoei op service van Degruyter en zowel Ogink als De Vries counterden blokkend naar 14-16.

Video challenge

Knack kreeg het weer moeilijk, kwam zelfs 18-20 achter maar dan maakten de Gentenaars het met enkele fouten Roeselare gemakkelijker om alsnog via weer Tammearu 22-21 voor te komen. De voor Lecat ingekomen Desmet blokte Hougs weg naar 23-21, Tammearu serveerde de wedstrijdbal op het bord en als Colson uit mokerde, flikkerde de 25-21 op het scorebord. Al was het nog even wachten op de video challenge om die eindstand bevestigd te zien.