Knack Roeselare verwerft thuisvoordeel titelduel na vlotte 0-3-zege in Aalst

Door met 0-3 (driemaal 21-25) zijn inhaalwedstrijd bij Aalst te winnen is Knack Volley op één wedstrijd van het einde zeker van de eerste plaats in de Champion Play-off. Die levert het thuisvoordeel op in de meervoudige finale met Maaseik die Knack in de eigen Tomabelhal volgende week vrijdag mag beginnen.

Aalst kon nog altijd geen beroep doen op Van de Velde, bij Roeselare was de wisselmiddenspeler Leite niet beschikbaar. Vanmedegael posteerde Koukartsev weer in de basis, net als Rotty. Tammearu kwam er de tweede set in en bleef er ook de derde staan.

Verdienstelijk

Aalst speelde een verdienstelijke partij en kon vooral langs Jansons – hij scoorde 11 punten in de eerste set – aanvankelijk aanklampen. Tot bij 6-6 D’Hulst met tactisch serveerwerk de plaatselijke spelopbouw verstoorde. Koukartsev scoorde op de counter en Coolman blokte Roeselare naar 6-10.

Aalst kon nadien wel het spelbeeld weer in evenwicht brengen maar die achterstand dichten lukte niet. D’Hulst verdeelde omzeggens in een rekenkundige reeks zijn aanvallers die alles keurig afwerkten naar 18-23. In de slotfase kon Jansons de eerste Roeselaarse setbal, die door een opslagmisser van Aalstenaar Hoff op het bord kwam, wel neutraliseren maar Koukartsev kende in tweede instantie geen genade meer: 21-25.

Knack leek wel een losgeslagen ploeg en stoomde in set 2 met een blok van D’Hulst naar 3-7. Tot spelverdeler Monteiro aan de service kwam. Knack kon zijn risicovolle services niet neutraliseren, Knack werd in de fout gedwongen en het Aalsterse blok rendeerde via Sanchez. Aalst kwam zelfs 11-9 voor tot Knack-setter D’Hulst zijn team weer op de rails kreeg. Al verkwanselde Knack door vijf servicemissers evenveel punten.

Aalst kon de illusie op deelwinst tot 17-15 hoog houden tot Knack via Koukartsev en Fasteland de score weer omsloeg en de ingekomen Depovere met een ace de 17-19 op het bord spijkerde. Tot 20-20 kon Aalst nog gelijke tred houden. Maar dan kon de ingebrachte Tammearu zowel in de afwerking als serverend Aalst terugwijzen. Coolman scoorde de 21-23 door het midden, Fasteland blokte het setpunt op het bord dat meteen door een foute Aalsterse aanval van Jansons benut werd: opnieuw 21-25.

Zaterdag tegen Tuerlinckx en co

In set drie hield Vanmedegael Tammearu in het veld. Knack kwam gemakkelijk 8-13. De foutenlast groeide bij Aalst dat wel een remonte inzette en via 12-15, 17-17 zelfs 20-18 voorkwam. Dan kwam Tammearu aan de service. Aalst kreunde onder dat opslaggeweld, zag een eerste receptieonzuiverheid afgestraft door Coolman en een tweede door Koukartsev waardoor het 20-20 werd.

Daarna was het de beurt aan Verhanneman om te scoren, gevolgd door Koukartsev nadat evenveel keer een Aalsterse aanval gerecupereerd werd: 20-22. Knack kwam met een blok 20-23 voor toen Tammearu zijn zesde service op rij in het net zag belanden. Geen nood evenwel want Coolman sloeg de wedstrijdbal op het bord die na een spectaculaire rally door Tammearu van achter de driemeterlijn benut werd: nogmaals 21-25.

Zaterdag ontvangt Knack Volley het Haasrode-Leuven van Knackicoon Hendrik Tuerlinckx in de laatste wedstrijd van de Champion Play-off. (RBD)