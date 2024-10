Knack Roeselare start marathonreeks van dertien wedstrijden in 52 dagen

Met de rechtstreekse confrontatie om de koppositie op woensdag 30 oktober tegen Lindemans Aalst, snijdt Knack Volley een marathonreeks van dertien wedstrijden in 52 dagen aan.

Na de midweekse topper van woensdag krijgt Knack zaterdag het bezoek van Waremme voor de kwartfinale van de nationale beker. Die wordt in één wedstrijd afgewerkt. Knack is de favoriet, maar de Wawa’s kunnen er complexloos tegenaan gaan.

In die bekercompetitie elimineerde Knack in de achtste finales aartsrivaal Maaseik, die in eigen huis geen enkele van de drie sets aan twintig punten kwam. In de competitiewedstrijd in Waremme won Knack met 0-3, maar in de derde beurt was er in het wedstrijdslot een foutloze Dermaux nodig om een 21-18 te remonteren en met 26-28 deelverlies te vermijden. Datzelfde Waremme smeerde twee weken geleden Menen in zijn vernieuwde ‘Hel van Mjende’ een eerste competitienederlaag aan.

Als Knack de Waals-Brabanders elimineert, wacht de halve finale in heenwedstrijd (30/11 uit) en terugwedstrijd (21/12 in de Tomabelhal) en daarin wordt Aalst dan normaliter de laatste opponent naar de bekerfinale van 3 maart toe. De Ajuinen zijn favoriet om zondag in Marke eerstenationaler Marke-Webis uit de beker te kegelen in de kwartfinales.

Reguliere competitie

Bovenop die drie bekerwedstrijden staan er naast de competitietopper van woensdag tot 21 december, als de return van de halve finale van de Cup gespeeld wordt, nog vijf wedstrijden voor de reguliere competitie ingeschreven.

Op zaterdag 9 november is Haasrode/Leuven met coach Hendrik Tuerlinckx te gast in de Tomabelhal. Knack reist op zondag 17 november naar Guibertin, een week later wordt de terugronde aangesneden met de thuisderby tegen Menen. Op 7 december reist Knack naar Aalst en een week later komt Brabo Antwerp op bezoek.

Champions League

Tussendoor wordt er ook Europees gespeeld met midweeks vier wedstrijden in de poule van de Champions League, waarbij drie verplaatsingen. Te beginnen woensdag 13 november bij het Italiaanse Milano, donderdag 23 november krijgt Knack de Poolse topper Zawiercie op bezoek.

Op 4 december speelt Knack in Innsbruck en op 18 december staat de terugwedstrijd bij Zawiercie op het programma.