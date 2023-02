Knack Roeselare regulier kampioen zonder nederlaag na makkelijke zege bij Waremme

Op deze laatste speeldag rondde Knack Volley zonder nederlaag de reguliere competitie af. Bij rode lantaarn Waremme kwam een roterend Knack nooit in verlegenheid en wees de thuisploeg in drie sets met setstanden 19-25, 20-25 en 14-25 in amper 70 minuten terug.

Knack-coach Vanmedegael gunde met D’Hulst, Verhanneman en Koukartsev een halve basisploeg een speeldag rust. Depovere, Rotty, Ahyi en Leite stonden in de basis. Maar omdat een volle wedstrijd voor een wederoptredende Rotty nog teveel gevraagd is, kwam centrumspeler Coolman elke set Rotty op de hoek aflossen.

Waremme haakt snel af

Het belette niet dat Knack gemakkelijk afstand nam van Waremme dat de inleidende beurt al bij 6-7 moest afhaken. Tammearu, Leite en Ahyi scoorden alles wat zij van een variërende Depovere aangeboden kregen en daar bovenop counterde Roeselare vier keer blokkend die eerste set.

Bij de thuisploeg kon alleen Perin daar aanvallend iets tegen in brengen en van 8-12 ging het via 11-18 naar eerste Roeselaarse deelwinst. Tammearu mokerde de setbal op het bord, Fafchamps neutraliseerde die wel maar dan serveerde Madsen voor Waremme fout en 19-25.

De tweede beurt kon de thuispoeg tot 10-11 in het Roeselaarse spoor blijven. Maar dan ging het rap want vier bloks later, op Abinet, Perin en twee keer Vandooren, naast aanvallen van Depovere en Tammearu stond het 13-18. Weer Tammearu serveerde het setpunt op het bord en Madsen serveerde weer de tweede Roeselaarse setbal bij 19-24 in het net naar 19-25.

Bekerfinale in het achterhoofd

De derde beurt kwam Waremme bij 4-3 en 6-5 even op voorsprong. Maar dan misten zowel Tammearu noch Ahyi of Fasteland geen enkele aanval meer, Knack scoorde vier blokpunten en op een drafje trok Roeselare door naar 14-25.

Knack dus regulier kampioen zonder nederlaag en met op twee punten na, door de bellewinst bij Guibertin op de openingsspeeldag en enkele weken geleden in eigen huis tegen Menen, van het maximum. Zondag speelt Knack tegen Decospan Menen de bekerfinale in het Antwerps Sportpaleis.

(RB/ Foto BVB)