Knack op zucht van thuisvoordeel in finale: “Onze buitenlanders zoeken straks andere oorden op”

Met nog drie wedstrijden te spelen is Knack Volley al zeker van de titelfinale. Het staat overigens in poleposition om de Champion Play-Offs als primus af te ronden, wat het thuisvoordeel oplevert in een eventuele beslissende wedstrijd.

“De basis daarvan legden wij in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Maaseik of twee dagen nadat de spelers in zak en as zaten na het missen van de CEV Cup”, zegt directeur Dirk Specenier. “De spelers waren supergemotiveerd tegen Maaseik omdat ze weigerden de wedstrijd op onze vraag minstens één dag te verlaten. Met deze zege en na de 3-0-overwinning tegen Menen tellen wij nu vijf punten voorsprong met nog de uitwedstrijden bij Gent (zaterdag) en Aalst (woensdag) naast de thuiswedstrijd op 22 april tegen Haasrode Leuven. Die moeten uiteraard allemaal nog gespeeld worden, maar er mag aangenomen worden dat wij dat thuisvoordeel in de titelfinale niet meer zullen weggeven. Ik verwacht overigens dat Maaseik in zijn wedstrijden niet zonder puntenverlies zal wegkomen.”

Meer Belgen

De algemeen directeur kijkt ook al verder dan dit seizoen. “Het staat ondertussen vast dat onze vijf buitenlanders andere oorden opzoeken. Kukartsev trekt naar Tourcoing en onze Est Märt Tammearu verkast naar het Franse Tours. Michiel Ahyi zal vermoedelijk naar Duitsland trekken en de Noor Rune Fasteland wil op 28-jarige leeftijd nog eens van een andere competitie proeven. Maicon Leite verlaat ons ook, hij had moeite om zich aan onze competitie aan te passen.”

Werk op de plank dus voor de sportieve cel. “Wij proberen altijd om met zoveel mogelijk Belgische spelers onze ploeg te stofferen. Eigenlijk moeten wij nog maar op één positie meer, die van hoofdaanvaller, een naam kleven. Dat wordt dan hoogstwaarschijnlijk wel een buitenlander. Maar dit kan ik nu al meegeven: het Knack van volgend seizoen zal nog meer Belgisch kleuren. Vooral omdat Belgische spelers gemakkelijker langer bij ons blijven. Je kan die spelers ook vooraf beter inschatten. Een buitenlandse speler aantrekken houdt altijd een risico in. Je vindt niet altijd een opportuniteit zoals dit seizoen met Kukartsev, die zich tot een regelrechte matchwinnaar ontpopte.”

Namen van de al vastgelegde nieuwkomers wou Dirk Specenier evenwel nog niet kwijt.