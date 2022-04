Knack licht optie Michiel Ahyi

Volgend seizoen behoudt opposiet Michiel Ahyi zijn plaats in de kern van Knack Volley Roeselare. In april 2020 werd een overeenkomst afgesloten voor de duur van twee jaar met optie voor een derde seizoen. Die optie werd nu gelicht door Knack Volley.

Twee seizoenen geleden nam de nu 23-jarige Nederlander Michiel Ahyi de plaats van de Amerikaan Joe Norman als hoofdaanvaller naast Hendrik Tuerlinckx.





Michiel Ahyi kreeg zijn opleiding in het Nederlandse Talent Team Papendal tot 2017, speelde dan een seizoen bij Maaseik en liet zich daarna twee seizoenen opmerken bij Caruur Gent. Hij kreeg in het seizoen 2019-2020 de titel van Best Scorer in de Euromillions Volley League toegekend.

Na het vertrek van monument Hendrik Tuerlinckx eind vorig seizoen wachtte Ahyi de moeilijke opdracht om die plaats in te nemen. De sportieve cel is ervan overtuigd dat Michiel de komende jaren kan blijven groeien op deze belangrijke positie en schenkt hem ook volgend seizoen het volle vertrouwen.