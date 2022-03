Knack-directeur Dirk Specenier hekelt de aanpak van de bondsinstanties: Maaseik of toch Knack kampioen?

Of Maaseik regulier kampioen is na de 1-3-zege in de Tomabel hal wordt pas vrijdagmiddag definitief beslist door het bondsparket. Knack Volley diende immers een klacht in over de uitslag van de wedstrijd Maaseik-Haasrode Leuven van 6 januari.

Knack Volley Roeselare formuleerde die klacht naar aanleiding van het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler door Maaseik in de met 2-3 verloren thuiswedstrijd tegen Haasrode Leuven. Volgens het competitiereglement moest dat een forfaitnederlaag worden waarmee Roeselare regulier kampioen zou zijn.

“Greenyard Maaseik won terecht met 1-3 van Knack vorige zaterdag. Maar eigenlijk mocht deze wedstrijd nooit beslissend geweest zijn voor het toekennen van de titel van regulier kampioen”, stelt Knack-directeur Dirk Specenier. “Alles heeft te maken met het opstellen van de niet-speelgerechtigde nieuw aangetrokken spelverdeler Renet Vanker in de op 6 januari gespeelde wedstrijd Maaseik-Haasrode Leuven. Dat was een inhaalwedstrijd. Op de oorspronkelijke wedstrijddatum was Renet Vanker nog niet aangesloten en was hij dus niet speelgerechtigd. Maaseik wist dat ook, maar toch werd hij op het wedstrijdblad ingeschreven. Maakte de wedstrijdcommissaris hiermee een fout?”

“In set vier kwam Vanker bij een achterstand van 16-20 voor Maaseik in en nam hij dus deel aan de wedstrijd. Maaseik dwong met Vanker de beslissende set af, verloor die wel, maar haalde dus één wedstrijdpunt. Niettegenstaande het competitiereglement voorschrijft dat dergelijke inbreuk bestraft wordt met een forfaitnederlaag voor de club in overtreding, werd beslist de uitslag van 2-3 te behouden én dus ook dat wedstrijdpunt voor Maaseik.”

Klacht indienen was nodig, want de bond handelde niet correct

“Daardoor kon Maaseik op de laatste speeldag nog op gelijke puntenhoogte komen van ons en met een zege meer regulier kampioen worden. Om diezelfde reden lieten wij onze nieuw aangetrokken hoekspeler François Lecat twee wedstrijden, waaronder die van zaterdag tegen Maaseik, aan de kant waardoor wij op receptievlak zonder de niet fitte Matthijs Verhanneman geen alternatief meer hadden.”

Precedenten

“Ik vermoed dat men vanuit het verbond hoopte dat wij dat noodzakelijke punt om kampioen te worden zouden halen en daarmee de kous af was. Pech dus voor die gedachtegang, want wij haalden dat noodzakelijke punt niet.”

Begin deze week kreeg Knack vanuit de bondsinstanties het bericht dat de wedstrijduitslag Maaseik-Haasrode van 6 januari dan toch zou omgezet worden in een forfaitnederlaag voor Maaseik en dat Knack dus kampioen werd. “Maar de officiële bevestiging bleef uit en ’s avonds hoorden wij het tegendeel, Maaseik bleef regulier kampioen. Wij beslisten dan ook om officieel klacht in te dienen. Als de bondsinstanties hun eigen reglement hadden toegepast begin januari was die klacht niet eens nodig geweest.”

Knack Roeselare veroordeelt dan ook de hele heisa die daardoor ontstaan is. Van onze kant interpelleerden wij over deze kwestie zowel Julien Van Brusselen van de Vlaamse Volleybalbond als Frank Desmet van Volley Belgium. Die hulden zich evenwel in stilzwijgen en gaven aan dat zij over deze zaak geen uitspraken konden of mochten doen.

Uiteindelijk vernamen wij dat de zitting van het bondsparket die de klacht moet behandelen verschoven werd naar donderdagavond. Er is dan mogelijkheid om beroep aan te tekenen, wat uiterlijk vrijdagmiddag behandeld wordt. Pas dan weten Knack en Maaseik of zij die kwalificatieronde naar twee winnende wedstrijden moeten spelen tegen Waremme of Caruur Gent. Beiden spelen zaterdag op verplaatsing, woensdag 16 maart volgt de tweede confrontatie met een eventuele belle op zaterdag 19 maart.