Indrukwekkend Menen klopt titelkandidaat Maaseik

Decospan Menen heeft voor een stunt van jewelste gezorgd door Maaseik te kloppen in de Steengoed Arena. Na een ronduit schitterende match won het met 1-3 (20-25, 27-25, 19-25 en 21-25). Het dartelt dankzij de driepunter naar de derde stek over Maaseik. Menen is nog helemaal niet dood en plaatst zich zo weer in de etalage van potentiële sponsors.

Het voortbestaan van de eerste ploeg mag dan wel op de helling staan, sportief tankten de jongens van coach Depestele wel heel wat vertrouwen na de droge 3-0-zege tegen Gent eerder deze week. Tegen Maaseik stond er veel op het spel: Decospan kon mits winst een serieuze stap zetten richting play-offs. En de spelers weten dat het niveauverschil met de Limburgers niet zo groot is. In de heenmatch ging Menen nipt ten onder maar het had evengoed andersom kunnen zijn. Bovendien hadden de Maaslanders nu een Champions Leaguematch én een zware verplaatsing vanuit Moskou in de benen.

Geen verrassingen in de basisploeg van Frank Depestele die na de 4-2 het initiatief enthousiast overnam. Rotty serveerde naar 5-8 en bij 15-18 toonde Sinnesael zich trefzeker van aan de opslaglijn. Maaseik haalde nog alles uit de kast met een wissel (Cox voor Reggers) en twee time-outs maar Rotty bezegelde het Limburgse lot.

Decospan maakte ook in set twee indruk toen het een bloedstollende rally naar zich toetrok dankzij Lou Kindt. Menen vergooide de bonus helemaal in een slechte rotatie: 12-8 na een outsmash van Rotty die nadien wel weer de puntjes op de i kon zetten. Menen knokte terug tot 18-18 en zag Cox dan een lucky ace scoren. Toch forceerden de bezoekers de eerste setbal maar Rotty knalde de opslag een beetje buiten. Maaseik maakte het serverend wel af: 27-25.

Decospan kende geen dipje in de Steengoed Arena en dreef de tegenstander in de derde beurt weer direct in het nauw met een stevige aanval van Rotty: 13-16. Daarna liep ex-Menenspeler Cox op een blok en Sinnesael blokte de 1-2 op de bordjes. Zijn ploeg daarmee al zeker van een punt.

Maar Decospan rook meer en bleef ook in de vierde set vrijuit spelen. Rotty demonstreerde met een nieuwe ace: 9-11. De Torhoutenaar had toen al 21 punten achter zijn naam staan. Straf! Maar dan werd het even iets minder bij de mannen van Depestele. De ace van Thys stond gelijk aan 16-13 maar Menen herstelde in een mum van tijd: 17-17 van Plaskie. De Maaseikse libero Perin moest naar de kant voor verzorging aan de hand en daardoor lag de wedstrijd even stil. Menen niet van slag door de onderbreking. Integendeel want Andersen -een zeer sterke match- blokte naar 17-20 en Rotty smashte de 20-23 op het parket. Een sensationele zege in de maak, zeker wanneer Sinnesael naar 20-24 blokte. Maaseik schuilde in een time-out maar dat was uitstel van executie.

Woensdag staat er voor Menen weer een topper in de agenda. Dan spelen ze tegen Knack Roeselare in de Tomabelhal. De laatste keer dat Decospan er speelde ging het er ook met de overwinning lopen.