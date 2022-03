Imponerend Knack overrompelt Menen in drie sets

Knack Roeselare heeft langs een imponerende 3-0 winst met setstanden 25-14, 25-20 en 25-22 tegen buur Decospan Menen overtuigend de Champions Final Four ingezet.

Knack-coach Vanmedegael opende in zijn type-opstelling, bij Menen kreeg Vanneste van coach Depestele het vertrouwen op de hoek voor Plaskie.

Knack opende alvast overtuigend en heel gretig, die bekereliminatie van voor de jaarwisseling zorgde voor een positieve motivatie, waarbij Knack het volleybal tot zijn essentie herleidde. Vanuit een stevige servicedruk de opbouw aan de overkant verstoren, zelf heel secuur stoppen en verdedigend alles recupereren en scorend afwerken. Dat deed Knack heel die eerste set. Ahyi en Desmet deden de Meense receptie kreunen met krachtservices maar ook de floatopslagen zorgden voor ontreddering in receptie. Spelverdeler Lankinen vond zijn hoofdaanvaller Kindt te zelden en het aanvallend geweld kwam bij Menen alleen van Rotty die eerste set.

Bij Roeselare leverden de stoppers de bal loepzuiver bij D’Hulst die heel zijn trukenarsenaal, en dat is heel uitgebreid, kon aanspreken om de bezoekende verdediging slag op keer te grazen te nemen. De Roeselaarse aanvallers waren omzeggens niet af te stoppen met een efficiënte afwisseling tussen opposiet Ahyi en hoekspeler Desmet en tussendoor de centrumspelers Coolman en Fasteland. Ook blokkend counterde Knack. Vandaar dat Menen rap vier punten in het krijt stond en lijdzaam de Roeselaarse dominantie via 13-9 en 20-13 naar 25-14 deelverlies moest ondergaan.

De tweede beurt posteerde Depestelde Plaskie, die halfweg de eerste beurt Kindt verving, weer op de receptie/hoek ten nadele van Vanneste met Kindt weer op de opposite. Menen leek beter in de wedstrijd te komen want kwam 4-7 voor maar dan stokte het weer. Knack zette een tussentijdse 7-0 neer waaronder drie bloks en Ahyi die niet meer af te stoppen was. Bij 11-7 kwam Brems aan de pas in voor Lankinen, maar via Ahyi en Desmet liep Roeselare door naar 15-10. Dan vond Brems wel zijn hoofdaanvaller waardoor Menen nog tot 21-19 de illusie op beters kon ophouden. En waarbij de partij ook meer intensiteit kreeg met spectaculaire balwisselingen. Desmet moest even aan de kant om te bedaren van een akkefietje met Fasteland. Maar Roeselare kon Via Coolman en Ahyi gedecideerd met 25-20 verdubbelen.

De derde beurt kende dan wel een evenwichtiger verloop tot 16-15 al gaf Menen nooit de indruk dit Roeselaarse collectief opzij te kunnen zetten. Plaskie en Kindt scoorden voor Menen, bij Roeselare kwam kapitein Verhanneman aanvallend nadrukkelijker aan bod en samen met Coolman maakte hij het verschil naar 22-18. Verhanneman rondde een spektakelrally naar 23-19 af, Coolman sloeg de wedstrijdbal op het bord bij 24-21 en kapitein Verhanneman besloot van achter de driemeterlijn de 25-22.

Op de tweede speeldag reist Knack Roeselare zaterdag naar Lindemans Aalst, Decospan Menen krijgt Greenyard Maaseik op bezoek.