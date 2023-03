Hermes Oostende boekt duidelijke 0-3-zege bij Haasrode Leuven

In een wedstrijd die er niet meer toe deed voor Hermes, deden de groen-gelen toch wat ze moesten doen: de volle buit meegraaien op Haasrode Leuven, bovendien netjes met 0-3-cijfers.

Onder impuls van een héél sterke en jarige Charlotte Leys (34) walste Hermes over de Leuvenaars. Via 2-8 en 6-16 was de set bij 10-21 al gespeeld. Met Janne Devos aan de opslaglijn (de dochter van Hermes-coach Koen Devos) kon Haasrode Leuven nog even milderen. Hermes behaalde de eerste setwinst aan 17-25.

Oppermachtig

Ook in set twee bleef Hermes op alle vlakken oppermachtig: meer aces, meer kill blocks, betere receptie- en aanvalspercentages. Het werd iets spannender maar na 12-16 sprintten de Hermessers naar 13-21 en uiteindelijk opnieuw 17-25.

Yana De Leeuw bleef goed verdelen en ze vond ook in haar midden gretige afname. Sien Devos en Amber Gesquiere zorgden immers op deze slotdag samen voor 19 punten. Ook de ingevallen Goele Van Den Ouweland (in plaats van Tea Radovic) trok goed haar streng. Via 8-16 won Hermes de derde set met 16-25.

Playoff 2

Opdracht volbracht in 58 minuten en drie punten terug mee naar de kust. Hiermee eindigt Hermes op de vijfde plaats. De groen-gelen tellen vier punten te weinig om aan Play-off 1 deel te nemen.

Hermes Oostende speelt dus Play-off 2 waarvan de winnaar een Europees ticket krijgt. Hermes start met 6 bonuspunten, twee meer dan Antwerpen, vier meer dan Tchalou en zes meer dan LVL Genk. Zaterdagavond 25 maart opent Hermes die nacompetitie thuis tegen Ladies Volley Limburg.

Haasrode Leuven blijft ook volgend seizoen in Liga alhoewel het slechts één keer won, 3-2 tegen LVL Genk. De Vlaams-Brabanders haalden ook één punt tegen Tchalou en tellen dus drie punten. Door het forfait van Fixit Kalmthout.

(P.R.)