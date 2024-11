Derde keer goede keer voor Knack Volley in derby tegen Menen?: Zilveren jubileum voor de libero

Pakweg een kwarteeuw geleden kreeg het volleybal met de introductie van de verdedigende libero een ingrijpende verandering. In die periode werd de libero een echte specialisatie. Bij de derby Roeselare-Menen van zondagnamiddag zullen wij normaliter zelfs drie libero’s aan het werk zien. Dat komt omdat, zoals Decospan Menen met Ver Eecke en Bille, alsmaar meer ploegen de liberoverantwoordelijkheid opsplitsen in twee specialisaties. Knack Volley Roeselare houdt met Deroey nog altijd vast aan één libero.

De libero is bij het volleybal sinds 1999 een speler die gespecialiseerd is in verdediging. Deze speler is verplicht een contrasterende outfit te dragen omdat er voor hem of haar andere regels gelden. Zo kan de libero elk moment gewisseld worden. Meestal gebeurt dat voor de middenspeler die achteraan komt, want de libero mag alleen in de achterste lijn ingezet worden. Hij mag ook nooit serveren en mag geen bovenhandse set-up geven vanuit het voorvak waarop een afwerker aanvalt.

Knack-libero Dennis Deroey, 37 lentes jong ondertussen, is aan zijn zesde seizoen Knack toe en heeft nog een overeenkomst tot en met volgend seizoen. De nestor van de Belgische libero’s zal het wel zijn. Maar eigenlijk verzeilde hij nog voor er officieel van een libero sprake was in die rol.

“Ik speelde al volleybal voor er van een libero sprake was. Ik ging samen met mijn broer die ouder en groter was naar het volleybal. Ik mocht er als jeugdspeler mee met de senioresploeg en mocht al eens inkomen in het achterveld. Een bal uitverdedigen was overigens altijd al mijn sterkste volleybalkant.”

“Uiteindelijk zit ik al aan mijn twintigste seizoen in de liga. Daarin speelde ik aanvankelijk receptie-hoek, maar kreeg in mijn vierde seizoen Averbode de liberotrui aangemeten. Later werd ik weer hoekspeler om in Aalst definitief libero te worden. Al bij al speelde ik ruim meer dan de helft van de seizoenen op topniveau als libero.”

Kleinere spelers

Daar voelt Deroey zich best bij. “Al speel je vooral in de schaduw, want dat werk levert niet meteen punten op. Maar ik kan evengoed genieten van een moeilijk uitverdedigde bal die toch in punt wordt omgezet. Bij de introductie van de libero zagen de clubs daarin vooral de gelegenheid om de kleinere spelers ook aan bod te laten komen. Ondertussen wordt die liberorol alsmaar meer opgesplitst in een recepterende libero en een verdedigende libero.”

Anshel Ver Eecke © VDB

Bij Decospan Menen kleeft coach Lemay al heel het seizoen die vernieuwde tactische instelling over de libero aan. Anshel Ver Eecke die terug is van weggeweest bij Gent, neutraliseert de service van de opponent en past, bedient de spelverdeler zo correct mogelijk. “Het is een nieuwe uitdaging waarin ik mij alsmaar beter voel”, zegt Ver Eecke.

“Ik speelde bij Menen, op vraag van coach Derdenne, één keer als libero in een wedstrijd tegen Knack. Als verrassingseffect was dat en omdat onze libero dan in een vormdipje sukkelde. Toen ik weg moest bij Menen was ik na een blessure een aantal wedstrijden libero. Nu werd ik gevraagd om als libero terug te keren en ik vind het een nieuwe uitdaging, ga leergierig naar elke training, want trainer Lemay was zelf een gedegen libero en weet passende trainingsstof voor te schotelen. De verantwoordelijkheid van libero houdt meer in dan je initieel kan bedenken.”

Ver Eecke kijkt overigens op naar Deroey, die hij als hét voorbeeld van een uitstekende libero stelt. “Ik ben jaloers op wat hij nog voor het volleybal doet en hoe.”

Uitleven

Yentl Bille © VDB

Yentl Bille doorliep in diverse spelersfuncties de jeugdrangen bij Menen en kwam zeven seizoenen geleden na twee jaar bij Doskom Moorslede bij de hoofdmacht als libero. “Ik was vooral tweede libero maar kon door de diverse seizoenen heen toch geregeld aantreden.”

“Dit seizoen ben ik onder trainer Lemay de verdedigende libero geworden die in de ploeg komt als wij zelf de service hebben. Daarin kan ik mij ook uitleven. Op training pakt de trainer als volleerd libero Anshel en mijzelf apart voor oefeningen op het verbeteren van onze reflexen, terwijl assistent Sinnesael de aanvallers onder handen neemt”, vertelt hij.

Zondag 24 november om 15 uur: Knack Roeselare – Decospan Menen.