Decospan wint in Aalst en droomt van delirium: “Nu gaan we voor de titelfinales”

heeft de belangrijke match in Aalst gewonnen met 1-3 na een mooie strijdwedstrijd en hoopt nu op meer. Akseli Lankinen wil vertrekken met een hoogtepunt.

Menen stond woensdag voor een belangrijke match in Aalst en het maakte de verwachtingen waar. Het won met 1-3 en droomt van meer. “Het was niet onze beste match”, zegt setter Akseli Lankinen. “Maar we hebben goed gestreden en we verdienden de overwinning. Na de eerste set gaven we het wat uit handen, maar we voelden dat de drie punten mogelijk waren. We gaan vrijdag weer voor de volle buit maar we beseffen dat het weer moeilijk wordt. Wel tof dat er veel volk verwacht wordt, want dan kunnen we altijd iets meer. Ik wil vrijdag weer winnen en dan kunnen we voort de titelfinales gaan. Ik wil hier vertrekken met het beste ooit.”

West-Vlaamse versterking

Ondertussen raakte bekend dat Menen zich versterkt met twee jonge West-Vlamingen. Thiemen Ocket uit Wingene komt als passeur over van Gent. De 20-jarige maakt de omgekeerde beweging van Brems. Ocket pronkte eind februari nog met de Belgische Beker. De tweede opposite wordt Basil Dermaux. Hij is 19 jaar en komt over van Knack C, waarmee hij dit seizoen kampioen speelde. Momenteel is hij aan de slag met de Young Red Dragons U20. Setter Akseli Lankinen werd vorig jaar nog door de supporters gekozen als Speler van het Jaar, maar volgend seizoen zoekt de Fin na twee mooie seizoenen bij Menen andere oorden op. De club deed er nochtans alles aan om de international aan boord te houden. Ik heb mijn familie gemist en wil graag terug naar Finland hoe zalig ik het hier ook vind.”

“Ik heb beslist om terug naar mijn land te gaan”, zegt Akesli. “Ik heb hier een enorm goeie tijd gehad en dank iedereen binnen de club. Maar er zijn belangrijke dingen dan volleybal in het leven. Het geen ik hier meemaakte vergeet ik nooit. Wie weet bieden er zich later nog mogelijkheden aan hier maar mijn verhaal stopt hier”, besluit de Finse international.