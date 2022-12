Decospan VT Menen met dubbel gevoel winterstop in: Bekerfinale wist slechte start competitie deels uit

Decospan Menen heeft woensdag op Gent zijn laatste match van het jaar gespeeld. Het is een zeer wisselvallige eerste seizoenshelft geworden, voor de troepen van Frank Depestele. In de competitie kwam Menen pas heel laat op gang, waardoor het nog knokken wordt voor de play-offs, en in de eerste Champions League-campagne werden ze bij momenten tureluurs gespeeld. Alleen het bekerverhaal is succesvol. Al flirtte Menen in de eerste ronde wel met de uitschakeling tegen Guibertin (3-2-winst), nadien swingde het zich tegen Wijgmaal en Borgworm een weg naar de finale in het Sportpaleis. Van de winterbreak profiteren we om een tussentijdse spelersbalans op te maken.

Trainer van het jaar Frank Depestele had duidelijk minder kwaliteit in zijn ploeg, na het vertrek van de goudhaantjes Lankinen, Rotty en Plaskie. Het inpassen van de zes nieuwe spelers gebeurde met ups en downs.

Seppe Van Hoyweghen kwam over van Aalst als spelverdeler, en had na een goede zomercampagne met de Red Dragons een dosis vertrouwen in de rugzak. Toch draaide het niet altijd even lekker voor de 21-jarige passeur, die nog geen constante in zijn prestaties kon krijgen. Depestele kan hem dat nog bijbrengen. Van Hoyweghen is zeer positief ingesteld, met een makkelijk karakter, en ligt dus ook goed in de groep.

Jiri Hänninen maakte de meest stabiele indruk, zowel in aanval als in receptie. De Fin oogt soms wat nonchalant, maar is wel een belangrijke factor in het team. Hij kan vernietigend uithalen van aan de opslaglijn, en dat zullen ze bij Borgworm geweten hebben: Hänninen kwam begin december twaalf keer op rij aan service in Luik. Een clubrecord.

Arno Van de Velde werd gehaald als vervanger voor Simon Andersen. De boomlange middenman kwam met hoge verwachtingen over van Roeselare. Die kon hij aanvankelijk niet inlossen, maar ondertussen is Van de Velde wel uitgegroeid tot een betrouwbare pion. Hij scoorde recent tegen Leuven in een ijzersterke match nog zestien punten, en kan in 2023 van goudwaarde zijn voor zijn ploeg.

Opslaggeweld

Basil Dermaux (19) kwam in het tussenseizoen over van Knack C en toonde al bij de Red Dragons dat hij over heel wat talent beschikt. Bij Menen krijgt hij geregeld zijn kans en die nam hij ook doorgaans. Zijn opslag kan nog een belangrijk wapen worden, maar de youngster zoekt in dat onderdeel nog naar stabiliteit.

De nieuwe Fransman Maxime Capet mag met gemengde gevoelens terugblikken op zijn eerste maanden als aanvaller van Menen. Receptioneel liet hij vaak steken vallen, waardoor Frank Depestele hem geregeld heel snel van het parket haalt. In goeie doen is Capet een spectaculaire scoremachine met een vernietigende poweropslag.

Thiemen Ocket loste Kobe Brems af in het tussenseizoen. De jonge passeur kreeg al geregeld zijn kans, in plaats van Van Hoyweghen. Hij heeft zijn gestalte tegen, maar compenseert dat wel met positieve vibes.

Lou Kindt twijfelde lang over een verlengd verblijf bij Menen en tekende dan toch bij om Champions League te kunnen spelen. Daarin kon de Oost-Vlaming nog geen potten breken. Ook in de gewone competitie heeft Kindt het bij momenten lastiger dan vorig seizoen. Wachten dus, tot het vertrouwen helemaal terug is.

Matthieu Vanneste stond vorig seizoen in de schaduw van Rotty en Plaskie, maar mocht dit seizoen al vaak opdraven. Hij deed dat met wisselend succes. Hij zorgt vooral in het achterveld voor rust in de receptie.

Leonis Dedeyne is de blijver die allicht de minste speelkansen kreeg. In Aalst en thuis tegen Borgworm in de beker mocht hij zich wel nog eens tonen als middenman. Op zo’n positie niet simpel om dan het verschil te maken.

Libero Lowie Stuer verraste in de voorbereiding in negatieve zin. De ex-Red Dragon haalde niet zijn niveau van vorig jaar en verloor zijn plek zelfs even aan Yentl Bille. Ondertussen heeft Stuer zijn spelpeil opgekrikt en is hij weer de vaste eerste libero. Voor Bille is dat wel balen, want eigenlijk deed hij het verre van onaardig toen Stuer zijn vormdipje kende.

Kapitein Jelle Sinnesael blijft ook op zijn 37ste incontournable. Een boegbeeld op en naast het parket. Hij wil zijn loopbaan afsluiten met een knaller in het Sportpaleis tijdens de bekerfinale.