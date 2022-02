Decospan VT Menen gaat toch verder op hoogste niveau: “Puzzelstukken vielen plots in mekaar”

Amper een maand nadat de club bekendmaakte dat het zich terugtrekt uit de Liga, is het Meense volleybal nu toch gered. Nieuwe investeerders en verse krachten achter de schermen zorgen ervoor de Decospan VT Menen ook volgend jaar nog op het hoogste niveau zal uitkomen.

Veel details wil de club vooralsnog bewust niet vrijgeven om niets op het spel te zetten. De naam van Pierre Vandeputte – die zelf een reddingsboei gooide – wordt zelfs niet genoemd. Maar het bestuur is nu wel zeker dat het helemaal goedkomt, want zaterdag na de match in Aalst werden spelers en trainers samengeroepen en na de klinkende 0-3-zege volgde ook nog eens het bericht dat de club doordoet in Liga A. Voor veel spelers een opluchting en ook de supporters gingen door het dak.

“De puzzelstukken vielen plots toch in mekaar nadat we de stekker eruit trokken”, laat manager Verhelst weten op Radio 2. “ Al snel boden nieuwe krachten hun hulp aan en achter de schermen – een jammere anonieme brief buiten beschouwing gelaten – werd volop gesproken over de alternatieve scenario’s. Vorige week kwam een verder verblijf in Liga A als uiteindelijke scenario uit de bus. Toen dat nieuws gisterenavond na de 0-3 overwinning in Aalst aan de spelers werd meegedeeld, veranderde de noodkreet van eind januari in een vreugdekreet.”

Plaskie, Lankinen en Rotty weg?

“Is alles daarmee opgelost? Uiteraard niet. De komende maanden wordt het hard werken, maar dat zal voor de andere Ligaploegen niet anders zijn. De nieuwe krachten dienen te worden ingewerkt, de organisatie op punt gesteld en voor de sponsorcontacten wordt een versnelling hoger geschakeld. Het belangrijkste is dat er voor de spelersgroep nu zekerheid is over het voortbestaan van hun werkgever. Gezien de uitzonderlijke prestaties van de afgelopen weken bouwt de club vanzelfsprekend graag met zoveel mogelijk onder hen voort aan het vervolg van het Meense volleybalverhaal. De talrijke opkomst in de voorbije twee thuiswedstrijden sterkt ons ook in de overtuiging dat we volop op onze supporters als vurige achterban zullen kunnen blijven rekenen”, laat de club in een officiële mededeling weten.

Menen wil volgend seizoen weer meedoen aan de top van Liga A, maar het ziet er nu al naar uit dat er voor de sportieve cel veel werk op de plank ligt. De uitzonderlijke tweede plaats zorgt ervoor dat veel spelers zich in de kijker volleybalden. Rotty en Plaskie lijken nu al zeker van een toptransfer, terwijl Lankinen al eerder aangaf te willen vertrekken. Opposite Lou Kindt zou wel interesse hebben om bij de grensclub te blijven. Er wordt de komende maanden onderhandeld.