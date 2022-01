Bram Van den hove wordt Algemeen Jeugdcoördinator bij Knack Volley

Gisteren werd door de raad van bestuur van Knack Roeselare huidig assistent-trainer Bram Van den hove voor volgend seizoen aangesteld als Algemeen Jeugdcoördinator. Hij blijft uiteraard ook de assistent van T1 Steven Vanmedegael.

Van den hove die zijn Master in de Pedagogische Wetenschappen met optie orthopedagogiek aan de KULeuven behaalde zal de complete jeugdwerking, van de jongste instappertjes in de ballentuin tot en met Knack B dat in nationale 2 aantreedt, behartigen. Het lopende seizoen is dat een gedeelde verantwoordelijkheid van Hanne Descheemaeker voor de onderbouw en Knack B-trainer Bart Hungenaert vanaf de U17.

Van den hove heeft alvast ervaring te over want van 2010 tot en met 2018 was hij jeugdtrainer en -coördinator bij Haasrode/Leuven. Omzeggens dezefde periode was hij selectie- en dedectietrainer voor Vlaams-Brabant. In het seizoen 2018-2019 studeerde hij psychologie aan de universiteit van Padua en combineerde er zijn volleybapassie als trainer bij Imoco Volley School Conegliano en dat is één van de drie regionale volleybalscholen in Italië. Bij de club Chions Fiume Veneto was hij hoofdtrainer bij zowel een U16 als U15-meisjesteam. Die rijke ervaring zal zeker de Knack-jeugdwerking ten goede komen.

Supporters weer welkom in Tomabelhal

Vanaf zaterdag 29 januari kan Knack in de Tomabelhal weer supporters ontvangen bij zijn thuiswedstrijden. Zaterdag ontvangt Knack in de reguliere competitie om 20.30 uur Waremme. Bij de inkom moet wel het Covid Save Ticket gepresenteerd worden en tijdens de wedstrijd wordt een mondmasker opgezet.

Als welkomstgeschenk presenteert de supportersclub Blue Wall vanaf het einde van de wedstrijd voor een uur lang een Happy Hour met een Touché.