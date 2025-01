Lies Blontrock (Kerdavo): “Twee ploegen achter ons houden”

Kerdavo Avelgem verloor vorig weekend op het veld van Damesvolley Waregem met 3-1 (25-19, 26-28, 25-13, 25-22). De ploeg van Lies Blontrock maakte het Waregem knap lastig.

Nadat een week eerder al Soncotra Poperinge met 3-2 (22-25, 25-23, 26-28, 25-21, 15-10) voor de bijl ging, maakte Kerdavo Avelgem het Damesvolley Waregem bijzonder moeilijk. “We kunnen stellen dat het vertrouwen terug is”, zegt de Avelgemse Lies Blontrock. “We kenden een moeilijke seizoensstart, maar nu draait het beter. De setters waren nieuw, het was dus nog zoeken. Een gewijzigde ploeg heeft tijd nodig en nu gaat het beter en beter. De terugkeer van Sofie Depluverez is daar niet vreemd aan en zorgde mee voor een kentering. Ze brengt rust in de ploeg, dat straalt ze ook uit. Het is een heel toffe madam om erbij te hebben, ook naast het veld. Haar ervaring is een surplus.”

“Tegen Poperinge maakten we aanvankelijk te veel foutjes. Set drie verloren we eveneens door onze eigen fouten. Toch sleepten we twee punten uit de brand. Tegen Waregem lieten we mooie zaken zien. De teleurstelling was er dan ook nadat we er zo dicht bij waren. Maar het gaf ons alvast een boost voor wat nog komen moet.”

Underdog

Kerdavo staat momenteel op een weinig benijdenswaardige voorlaatste plaats op 6 punten van Poperinge dat nog een wedstrijd minder speelde. “Toch is het geloof om ons te redden er zeker nog. De wil om er te blijven voor gaan is er. We zijn nu telkens de underdog, maar we weten zelf dat we steeds beter aan het spelen zijn. Nu profiteren we van een weekendje rust. Er zijn enkele blessures, dus dat is welgekomen. De 25ste trekken we naar Zele, twee weken later ontvangen we Ertvelde. Daarna trekken we naar leider Wetteren. Dat is de top drie van het klassement. Niets moet, dus kunnen we zonder druk spelen. De vijf resterende wedstrijden worden dus heel belangrijk willen we ons nog redden. Het vertrouwen is alvast nog volop aanwezig. De opdracht is simpel: twee ploegen achter ons houden”, aldus Lies Blontrock. (ELD)