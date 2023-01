Lander Houwen en Roepovo treffen topper: “Willen zo snel mogelijk een kloofje slaan”

Roepovo Poperinge opent de terugronde van het seizoen met een thuismatch tegen Waasland Kruibeke. Als de Poperingenaars een helse degradatiestrijd willen vermijden moet vanaf zaterdag kleur bekend worden.

Roepovo deelt de voorlaatste plaats in het klassement met Eevoc Ertvelde-Evergem. Er worden best punten geoogst in de thuismatch tegen Waasland Kruibeke. Lander Houwen en ploegmaats zijn alvast klaar voor de strijd. “Er zakken dit seizoen twee ploegen, het wordt voor ons dus belangrijk om zo snel mogelijk een kloofje te slaan”, aldus kapitein Lander Houwen.

“Van de 3-1-nederlaag tegen Waasland Kruibeke herinner ik me vooral dat zij over een jonge en enthousiaste kern beschikken die een stevige opslagdruk kan uitoefenen. Daar zal volgens mij ook de sleutel van de wedstrijd liggen. Zelf lieten we het op dat onderdeel in de heenronde al te vaak afweten, waardoor de tegenstander vanuit een zetel kon volleyballen. Als we zaterdag de punten willen thuishouden zullen we met onze opslagen moeten vermijden dat de Oost-Vlamingen in de wedstrijd komen.”

Stokpaardje van coach

De ervaren Lander Houwen laat zich op zijn 33ste niet meer vlug uit evenwicht brengen. Van degradatiestress is nog geen sprake. “Natuurlijk willen we graag in de nationale reeksen blijven volleyballen, maar op mijn leeftijd kun je de zaken al veel beter relativeren. Het stokpaardje van onze coach Marc Van Criekinge is dat de aanhouder uiteindelijk wint en daar hebben we vertrouwen in.”

“Van onnodige druk moeten we ook niet al te veel last hebben. Op onze positie in de stand kunnen we elke match als underdog aanvatten en vrijuit volleyballen. We zien binnen enkele weken dan wel hoe de situatie is. Ik heb er in elk geval wel vertrouwen in dat we over voldoende kwaliteiten beschikken om ons te kunnen handhaven in deze reeks.”

(TVI/EF)