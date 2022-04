Knack wint weer van Maaseik en heeft finaleticket vast

In de terugwedstrijd van de Champions Final Four tegen Maaseik zette Knack na de bellewinst zaterdag nu met 3-1 de Limburgers opzij.

Knack blijft ongeslagen op kop en is meteen al zeker van de titelfinale én de European Champions League volgend seizoen. Maaseik won wel inleidend met 19-25, Knack riposteerde met twee keer 25-16 om met 25-23 totaalwinst in te schrijven.

Blokkend Maaseik

Beide opponenten openden in hun basisopstelling maar het was Maaseik dat aanvankelijk de wet stelde. D’Hulst bereikte eerder moeizaam zijn hoekspelers en de bezoekers counterden meedogenloos blokkend. Bij 5-7 stonden er maar liefst vier blokpunten op het Limburgse actief.

De Maaseikse spelverdeler Vanker anderzijds vond zijn middenspelers blindelings en daarvan profiteerde vooral Treial. Ook Cirovic was niet af te stoppen en Maaseik diept via 7-10 de kloof uit naar 11-17.

Knack stond erbij en kon er alleen maar naar kijken. Treial scoordde ook de 13-20 en Knack bleek niet bij machte om ook maar iets van die achterstand weg te werken. Maaseik besloot via twee keer Martinez 19-25.

Knack neemt over

De eerste herneming kwam Knack weer rap 1-4 achter want Bonatto blokte Fasteland weer af. Maar dan kwam Knack stilaan in de wedstrijd al duurde het nog tot 9-9 eer Roeselare naast en via Desmet 12-10 voor kwam. D’Hulst bereikte vanaf nu wél zijn hoekspelers en Knack nam ook blokkend over met vijf counterende muurtjes die tweede set.

Verhanneman groeide in de wedstrijd en was nog moeilijk af te stoppen en Desmet volgde dat voorbeeld terwijl hij ook steeds efficiënter begon te serveren. Knack nam de controle over en bij 21-16 counterde Ahyi de weer ingekomen Cirovic twee keer blokkend waarna diezelfde Cirovic twee aanvallen buiten mokerde en 25-16.

In set drie ging Knack op zijn betere elan door, Martinez scoorde niet meer want werd blokkend gecounterd eerst door Verhanneman en daarna zelfs door D’Hulst wat de 11-6 op het bord bracht. D’Hulst varieerde weer naar hartelust, Knack recupereerde in het achterveld als in zijn beste dagen en Desmet leefde zich net als Verhanneman helemaal uit in de afwerking.

Bij 18-12 was de set gespeeld en als bij 21-15 achtereenvolgens Verhanneman en Coolman scoorden sloeg Desmet de setbal voor de verdubbeling op het bord en die werd door een drieblok verzilverd naar 25-16.

Nipte afronding

Het begon te dringen voor Maaseik dat in set vier wel rap 1-4 voor kwam. Maaseik deed weer mee en leidde tot 9-10. Cirovic scoorde nu wel bij Maaseik waar Cox aanvallend wegzakte net als Martinez en het was Cirovic die de bezoekers bij 16-18 weer aan een tweepuntenbonus hielp.

Coolman en Desmet brachten Knack bij 20-20 weer langszij. Desmet serveerde naar 21-20 en Fasteland counterde Cirovic blokkend naar 22-20. Die achterstand kreeg Maaseik niet meer dicht en bij 24-23 mokerde Verhanneman, die een dijk van een wedstrijd neerzette, dat finaleticket naar 25-23 rond. Al moest daarvoor wel eerste de videochallenge geraadpleegd worden. Ontlading uiteraard bij zowel spelers als supporters om dat finaleticket.

Dinsdag ontvangt Knack in de eigen Tomabelhal Lindemans Aalst dat nog niets won, zaterdag reist Knack naar Menen. Knack wil nu ook foutloos eindigen om het thuisvoordeel bij een beslissende finalewedstrijd af te dwingen.

(RBD)