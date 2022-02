Knack weer maar in de belle voorbij Friedrichshafen

Net als in de heenronde van de Champions League had Knack de belle nodig om Friedrichshafen te kloppen. Knack opende met 25-20 sterk, maar werd met 14-25 en 20-25 overklast door de Duitsers. Knack kon nipt met 31-29 de belle afdwingen om daarin met 15-11 totaalwinst in te schrijven.

Knack-coach Vanmedegael opende in zijn basisopstelling met Van Schie als hoofdaanvaller. Verhanneman en Fasteland waren inleidend niet af te stoppen en dat leidde tot een 13-9 tussenstand op de eerste set. De bezoekers konden wel naar 15-15 dichten, maar Desmet sloeg de 22-18 op het bord. Verhanneman tekende de setbal aan die Van Schie in eerste instantie buiten sloeg, maar die dan wel verzilverde naar 25-20.

Foutenlast

Dat feest bleef evenwel niet duren de eerste herneming. De bezoekers maakten het de Roeselaarse spelopbouw moeilijk door de servicedruk op te trekken waar Böhme en Vicentin anderzijds niets meer misten. Van 3-4 ging het via 6-11 naar 9-19 en zelfs 10-22 of on-Europese tussenstanden waarbij Friedrichshafen met 14-25 gelijkstelde, vooral veroorzaakt door een opgedrongen foutenlast bij Knack.

Zelfde scenario overigens de derde beurt waarin Tammearu Desmet kwam vervangen en Ahyi de plaats innam van Van Schie. Dat bracht niet direct soelaas want de bezoekers werkten omzeggens alles af, waar bij Roeselare moest geknokt worden om een punt te scoren. Knack kon een vroege achterstand (4-8) nooit meer dichten om met 20-25 de verdubbeling te moeten toestaan.

Acht setballen

Coach Vanmedegael opende set vier met Tammearu voor een minder gelukkige Desmet en schoof met Verhanneman. Met succes want Knack sloeg zich vooral via Ahyi en Fasteland naar 7-2. Iedereen dacht dat Knack gelanceerd was. Maar de Duitsers kregen via 15-15 bij 17-20 riant uitzicht op de volle wedstrijdwinst. Tot Coolman vanop de servicelijn de bezoekende spelopbouw in verlegenheid speelde en een blokkende Fasteland de score naar 23-20 omzette. Dat was de intro van een enerverend setslot waarin Knack maar liefst acht setballen nodig had om op een outsmash van Vicentin met 31-29 in een kolkende Tomabelhal de belle af te dwingen. Minpunt in die slotfase was het geblesseerd uitvallen van Verhanneman met een verzwikte enkel.

Afhankelijk van anderen

In de belle serveerde de ingekomen Depovere de Duitse spelopbouw aan diggelen, van 7-7 tot 11-7. Tammearu sloeg de eerste wedstrijdbal op het bord bij 14-9, Coolman beslechtte de derde wedstrijdbal.

Volgende week reist Knack naar het Bulgaarse Pazardzhik waar woensdag om 19 uur en donderdag om 18 uur de twee resterende partijen afgewerkt worden. Als Knack beide wedstrijden wint, kan het eventueel nog aanspraak maken om als één van de drie beste tweedes door te stoten naar de kwartfinale. Het heeft wel zijn eigen lot niet meer in handen want is afhankelijk van andere resultaten.