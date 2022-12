Knack Volley zet Benfica Lissabon overtuigend in drie sets opzij

Door met 3-0 te winnen van Benfica verzekerde Knack Roeselare zich zo goed als zeker van verder Europees volleybal na de jaarwissseling. Knack domineerde de hele partij en won met respectievelijk 25-18, 25-22 en een on-Europese 25-16.

Die derde stek vastleggen was de opdracht in deze eerste wedstrijd van de terugronde in Poule C van de Champions League. Dat Knack momenteel op hoog niveau acteert bewees het recent in de Europese topper tegen Civitanova, waarin wel 1-3 verloren werd, maar ook in de bekerwedstrijd tegen Maaseik dat in drie sets verloor in de Tomabelhal.

Autoritair Knack

In de geijkte basisopstelling opende Knack direct naar 4-0 met drie punten van Koukartsev die het eerste punt snoeiend hard afwerkte en daarna eerst Aleixo en dan Oliviera blokkkend counterde waarna Aleixo buiten mokerde. Het bleek evenwel maar strovuur want bij 6-6 hingen de bordjes al gelijk. Hat was ondermeer het resultaat van stevig opslagwerk waarbij vooral Verhanneman geviseerd werd. Die eerste set kreeg huj maar liefst elf opslagbommen te verwerken tegenover maar drie voor libero Deroey en twee voor Tammearu of de andere stoppers. Verhanneman kende overigens een moeilijke start maar herpakte zich naarmate de set vorderde. Benfica kwam zelfs 10-12 voor want Oliviera was niet meer af te stoppen en ook centrumspeler Falcao werkte succesvol af. Tot Verhanneman zich in het stopwerk helemaal herpakte en ook aanvallend scoorde. Na knap verdedigend werk van Deroey op Gaspar counterde Verhanneman vernietigend naar 18-15 en die achterstand was er teveel aan voor de bezoekers die de Roeselaarse bonus zagen aangroeien tot 23-17. Dat werd ingeleid door de aan de servicelijn ingekomen Depovere. Een foute service van de ingekomenWestermann gaf Knack de eerste setbal die Tamearu meteen naar 25-18 omzette.

Indrukwekkend toch die afwerking bij Knack met een aanvallende 4 op 5 voor Tamearu, 5 op 6 voor Koukartsev en 3 op 5 sollicitaties voor Vehanneman. Dank zij het knappe verdeelwerk van D’Hulst.

Koukartsev MVP

De eerste herneming haalden Tamearu en Koukartsev diezelfde aanvallende efficiëntie waar bj de Portugezen alleen Oliviera datzelfde rendement in de afwerking etaleerde. Knack zag een 13-10 daarna wel gelijkgesteld maar kon blokkend door eerst Fasteland op Aleixo en dan Tammearu op de ingekomen Nikola 20-18 voor komen. Ondermeer door Portugese missers in het setslot werd het 24-20 en verdubbelde Knack op een foute service van Machado bij 24-22.

Met Lopes,Wohlfartstatter en Nikula posteerde coach Matz meteen een halve alternerende ploeg op het veld voor set drie. Dat bracht evenwel geen soelaas want een Oliviera die de inleidende beurten omzeggens niets miste kreeg nu geen bal meer op de grond. Op een drafje sloeg en blokte Knack de Portugezen op 13-5 en meteen was de winnaar gekend want dichter kwam Benfica niet meer. De foute service van Westermann bij 24-16 was tekenend voor de onmacht van Benfica.

Koukartsev die 24 punten scoorde waarvan 17 aanvalllend, 5 blokkerend en 2 aces serverend, werd uitgeroepen tot MVP van de wedstrijd. Knack telt meteen twee overwinningen, is omzeggens zeker van de derde stek in de poule en mag zich opmaken voor verder Europees volleybal in de CEV-cup. Zaterdag reist Knack Volley naar Maaseik voor de terugwedstrijd in de halve finale van de bekercompetitie. Knack heeft aan twee sets genoeg om het finaleticket op zak te steken.