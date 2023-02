Knack Volley Roeselare via Golden Set naar halve finale European CEV-cup

In een adembenemende brok volleybal verzekerde Knack Roeselare zich bij aartsrivaal Greenyard Maaseik via de met 15-17 gewonnen Golden Set van de halve eindstrijd in de CEV-cup.

In de heenwedstrijd won Knack fortuinlijk drie sets met 25-23, in deze terugwedstrijd viel het dubbeltje aan Limburgse kant, want Maaseik dwong met 3-0 en setstanden 25-23 en twee keer 28-26 die Golden Set af.

In verlegenheid

Daarin ging het zoals eigenlijk heel de wedstrijd gelijk op. Knack kwam 5-7 voor via Fasteland door het midden en een blok op Bartos. Maaseik deed via bloks van Treial op Tammearu en Protopsalis op Coolman haasje over naar 10-8. Tammearu scoorde 10-9 en kwam daarmee op de servicelijn. Hij serveerde Maaseik in verlegenheid en op de counter stelde Verhanneman 10-10 gelijk. Een netfout en Reggers die buiten sloeg zorgden voor een 10-12. Protopsalis dichtte naar 11-12 en als Koukartsev de 11-13 vastpinde zorgde weer de Griek voor de 13-13. Tammearu sloeg de eerste setbal op het bord, de ingekomen Depovere serveerde fout (14-14) maar Fasteland scoorde 14-15 de tweede kwalificatiebal die door een foute service van Verhanneman geneutraliseerd werd. De ingekomen Hetmann deed hem dat na naar de 15-16. Weer kwalificatiebal voor Knack. Vanker stuurde de bal naar Reggers die deze keer verdedigd werd en niét scoorde. D’Hulst bereikte daarop Koukartsev die met een gelukje, zijn aanval werd blokkend uitverdedigd maar Koukartsev zelf kon de terugkerende bal alsnog met zijn linkerarm in het Maaseikse veld droppen, de 15-17 scoorde en de halve finale voor Knack.

Enerverende spankracht

De intro naar die beslissende kwalificatieset mocht er ook wezen. Maaseik moest 3-0 of 3-1 winnen om die Golden Set af te dwingen. En elk setslot leverde volleybal van hoge kwaliteit in een enerverend verloop op. De inleidende beurt maakte Knack wel een kloof van 7-7 naar 7-11 maar die werd door Maaseik bij 16-16 gedicht. Daarvoor tekende vooral Reggers die omzeggens niets miste. Roeselare kon een 22-19 wel nog naar 23-22 remonteren maar Reggers sloeg de setbal, na tussenkomst van de videochallenge, op het bord. Bartos kon de tweede naar 25-23 setwinst slaan.

Golden Set

De eerste herneming kon Roeselare 6-10 voor komen, zag Maaseik naar 10-10 remonteren om via Fasteland en een blokkende Coolman weer 17-21 voor te komen. Knack kon evenwel de eerste setbal die Fasteland op het bord sloeg niet naar de gelijkmakende set doortrekken want Koukartsev scoorde niet meer. Knack miste ook de kans bij 24-25 waar Reggers zowel in de afwerking als service voor Maaseik beslissend was naar de 28-26.

Set drie liep dan weer compleet gelijk op met wisselende kansen en 19-21 voor Knack. Maar weer Reggers sleurde de Limburgers naar de Golden Set. Daarin moesten zij de kwalificatie dus heel nipt aan Knack laten.

Tegen Piacenza

De halve finale gaat tegen het Italiaanse Piacenza dat zich ook al via de Golden Set kwalificeerde ten nadele van Montpellier. De heenwedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 7 maart in de Tomabelhal, de terugwedstrijd wordt een week later in Italië afgewerkt.

(RBD)