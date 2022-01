Knack Roeselare trekt Francois Lecat aan

Knack Roeselare trok met de 28-jarige en 2 meter grote receptie/hoekspeler een vrije speler aan om het vertrek van de Slovaakse opposiet Gavenda in te vullen. De Red Dragon kwam twaalf jaar geleden bij Guibertin in het topvolleybal.

Francois Lecat verkaste naar Aalst en kwam dan twee seizoenen uit voor Maaseik. In 2015 trok hij voor twee seizoenen naar het Italiaanse Verona, speelde daarna nog voor Valencia en het Franse Narbonne voor hij in het seizoen 2020-2021 weer in Aalst belandde.

Vrije speler

Hij raakte dat seizoen geblesseerd maar trok na operatie en revalidatie naar het Qatarese Al Arabi. Daar is de competitie ondertussen afgerond en hij vervolledigt als vrije speler de Knack-kern.