Knack Roeselare stoomt zich klaar voor heenmatch in de CEV Cup finale; deel van de fans al op post

De spelers van Knack Roeselare arriveerden maandag al in Modena, dinsdag volgden in hun zog al heel wat fans en ook de pers.

Het belang van de wedstrijd kan niet overschat worden en dat uit zich ook in het aantal fans dat mee naar Italië is gereisd. Ruim 100 fans, waaronder ook wat sponsors, reisden mee of doet dat woensdagmorgen nog.

Aan boord van de vlucht die dinsdagmorgen vertrok vanuit Charleroi naar Bologna was er ook een omvangrijke delegatie van de pers, onder leiding van het Knack-persteam onder leiding van Johan Eeckhout en Paul D’haene.

In dit hotel vertoeven de Knack-spelers sinds maandag, ook de pers en wat fans overnachten er.

Ook heel wat trouwe fans zijn dus van de partij. De ouders van Knack-speler Pieter Coolman zijn een vertrouwd gezicht op verplaatsing. Ook Geert Knockaert en echtgenote Anita Vandenbusssche reisden mee. “Ik denk dat het onze vierde buitenlandse trip is. We slapen niet in hetzelfde hotel als de spelers, wel meer in het centrum. We koppellen hier ook een citytripje aan. We zullen de stad bezoeken en we blijven tot donderdagavond, zodat we ook nog Bologna kunnen ontdekken.”