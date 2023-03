Knack Roeselare speelt historische Europese finale: “Deze kans krijgen we maar één keer in ons leven”

Roeselare, West-Vlaanderen en heel ons volleyballand staan volgende week op stelten. Woensdag trekt Knack Roeselare naar het Italiaanse Modena voor de heenmatch in de CEV Cup-finale. Een week later volgt dan de apotheose in eigen huis de Tomabelhal kon vier keer uitverkocht worden. “Het woord historisch is hier echt op zijn plaats. Als Knack de prestatie uit de halve finale kan herhalen, kan het echt iedereen aan. Ook Modena”, meent ex-coach Dominique Baeyens (67) zes landstitels en vier bekers met Knack. Kapitein Matthijs Verhanneman (34) blikt ook vooruit: “Bij Modena spelen er wereldsterren, maar dat was bij Piacenza ook het geval.”

Wie het Italiaanse Modena bezoekt tijdens een zomerse trip in Emilia-Romagna, heeft aan een dagje zeker genoeg. Er is een blits Ferrari-museum en Osteria Francescana staat bekend als een van de beste restaurants ter wereld, met Massimo Bottura als de Italiaanse versie van Sergio Herman. Voorts is het de bakermat van de balsamicoazijn, is er een fraai centrum met prachtige Duomo en natuurlijk… Modena Volley.

Tweede Europese beker?

Terwijl de lokale voetbalploeg al bijna twintig jaar in de anonimiteit van de Serie B en Serie C vertoeft, is Modena Volley een vaste waarde aan de top. Een traditieclub met een uitgebreide achterban. Sinds 1968 spelen ze onafgebroken op het hoogste niveau, ze staken zowel het kampioenschap als de Italiaanse beker twaalf maal op zak en in de prijzenkast staan drie trofeeën van de Champions League, drie van de CEV Cup en vijf van de Challenge Cup. Een absolute topploeg dus, al wacht ook Modena intussen al vijftien jaar op verdere Europese glorie. De honger naar een nieuwe triomf is dus net zo groot als in Roeselare, dat 21 jaar na de Top Teams Cup in 2002 zijn tweede Europese beker kan pakken.

Baeyens: “Maar of het nu de tweede of vierde Europese finale voor Knack is, is een kwestie van interpretatie. Ook in 1998 en 1999 haalden we de Final Four in de Challenge Cup, maar toen was eindwinst al voor de slotmatch niet meer mogelijk. In feite hadden we dus de halve finale verloren, al noemt men dat niet zo in deze formule. Enkel in 2002, de editie die we ook wonnen, waren we tot de allerlaatste match in de running voor de trofee. Zeg dus gerust dat het de tweede échte finale uit de clubgeschiedenis is, dat maakt deze prestatie nog wat unieker.”

Verhanneman: “Weet je dat ik het de voorbije jaren jammer vond dat er niet meer met een Final Four werd gewerkt? Ik vond die formule wel iets hebben. Maar nu de beslissende partij in Roeselare plaatsvindt, denk ik er plots helemaal anders over.”

Kan je de triomf van 21 jaar geleden vergelijken met de prestaties van nu?

Baeyens: “Ik kreeg zelfs al de vraag of ik het niet jammer zou vinden als Knack wint. Dan kan ik niet meer op mijn grafsteen laten zetten dat ik de enige Belgische mannencoach was die een Europese beker pakte. Dat is waar, maar dat is nu ook niet meteen mijn grootste wens. Ik gun het Steven Vanmedegael en zijn team dus honderd procent. Meer nog: ik ben voor beide wedstrijden actief als cocommentator voor de televisie, aan de zijde van Marc Willems. Voorts is de vergelijking met 2002 niet evident, want het is natuurlijk heel lang geleden. Wel kan ik zonder twijfel zeggen dat ons parcours voor de eindfase toen een stuk eenvoudiger was. Ik herinner me zelfs niet meer exact welke teams we allemaal klopten onderweg, dat zegt al genoeg. Uiteindelijk was de halve finale tegen het Poolse topteam Czestochowa veruit de zwaarste uitdaging, aangezien de Final Four ook daar plaatsvond. Het werd een finale avant la lettre. Qua niveau kon die match echt wel de vergelijking met de huidige campagne doorstaan, want dat was een schitterende match. Een van mijn persoonlijke hoogtepunten in alle Europese campagnes. De finale tegen het Portugese Espinho daags nadien verliep een stuk vlotter.”

Verhanneman: “Voor de jongeren uit ons team zijn die Europese successen misschien onbekend terrein. Het was natuurlijk ook voor mijn tijd bij Knack, maar ik hoorde er wel nog vaak over praten. Iemand als Walter Engelen, de toenmalige kapitein, was bijvoorbeeld echt een idool voor mij. Dit jaar ging ik hem voorbij als speler met het meeste seizoenen voor Knack in Liga A en dat vind ik oprecht een hele eer. Dat we vorig jaar bijvoorbeeld in een retroshirt speelden om de 20ste verjaardag van die trofee te vieren, zegt ook alles over het belang van die beker. Over twintig jaar zullen onze huidige truitjes ook wel collector’s items zijn.” (lacht)

Earvin N’Gapeth is een van de absolute sterren bij Modena. © CEV

In de selectie van Modena zien we olympische kampioenen zoals setter Bruno Rezende en aanvaller Earvin N’Gapeth. Zijn ze nóg sterker dan Piacenza, dat geklopt werd in de halve finale?

Baeyens: “Objectief gezien staat Modena derde en Piacenza zesde in de Italiaanse competitie, maar daar zou ik me toch niet blind op staren. De namen die je noemt zijn inderdaad kleppers en met middenman Dragan Stankovic en de jonge aanvaller Tommaso Rinaldi hebben ze nog meer vedetten. Maar toch zou ik de individuele kwaliteiten van Piacenza nog net iets hoger inschatten. Zij hebben de Italiaanse beker gepakt nadat ze het ongeslagen Perugia hebben weggeblazen, het niveau was toen waanzinnig. Alleen slagen ze er niet in om dat telkens te bevestigen. Net zoals ook Knack hen aan het wankelen bracht in de halve finale. Het zou dus wel kunnen dat Modena als groep iets sterker staat en daardoor constanter presteert.”

“Over twintig jaar zijn onze huidige truitjes echte collector’s items” – Matthijs Verhanneman, aanvoerder

Verhanneman: “Rezende en N’Gapeth, dat zijn zowat de Neymar en Mbappé van het volleybal. Meer nog, Bruno is echt een persoonlijke vriend van Neymar en wordt in Italië al eens opgepikt door zijn privéjet. Ook onze setter Stijn D’Hulst heeft een sterke band met Bruno, nadat ze samenspeelden bij Civitanova. Zij zijn al weken berichtjes aan het sturen over een mogelijke finale tegen elkaar. Ze beschikken bij Modena over absolute wereldsterren, maar die hadden ze bij Piacenza ook. Het zijn evenwaardige tegenstanders. Zelf speelde ik trouwens ook twee jaar in de Italiaanse competitie. De passie voor het volleybal is er gigantisch. Daarnaast wordt het natuurlijk ook een fijn weerzien met onze voormalige ploegmakker Tomas Rousseaux, die sinds januari bij Modena speelt. Momenteel komt hij er niet zo vaak aan spelen toe, maar je weet natuurlijk nooit hoe het straks loopt.”

Knack mag dus voluit in zijn kansen geloven?

Baeyens: “Absoluut! Knack mag en moet de ambitie hebben om de beker te pakken. Als ze herhalen wat ze tegen Piacenza deden, kunnen ze volgens mij iedereen aan. Die ingesteldheid en het geloof in zichzelf zorgden ook voor de stunt in de halve finale. Daar vocht Roeselare echt héél knap terug. Bij iedere close-up zag je plots de vertwijfeling op de Italiaanse gezichten. Daar deed Knack in de golden set nog een flinke portie lef bovenop. Ik hoop die spirit ook in de finale weer te zien.”

Verhanneman: “In de kleedkamer beseft iedereen echt wel dat het een unieke situatie is, maar toch gingen we al snel over tot de orde van de dag. Dat moest ook wel, met de enorm drukke kalender in eigen land. In mijn ogen is het een goed teken dat we zo gefocust blijven. We hebben in het verleden nog stuntzeges behaald in Europa en nu heerste zowat hetzelfde gevoel na Piacenza, met dat verschil dat het ditmaal in een halve finale gebeurde. We hebben alvast niet het gevoel dat we er al zijn en willen deze kans met beide handen grijpen.”

De terugwedstrijd in Roeselare was in een mum van tijd uitverkocht. Voelen jullie het enorme enthousiasme?

Verhanneman: “Heel zeker. We hebben al heel veel berichtjes gekregen. Van supporters, maar ook van andere clubs, de federatie en mensen die het volleybal anders minder volgen. Soms is het vechten om media-aandacht, maar nu was de respons best groot. Ik heb het gevoel dat we vier keer zoveel tickets hadden kunnen verkopen.”

Baeyens: “Een Europese trofee die overhandigd wordt in Schiervelde, dat is letterlijk once in a lifetime. Je moet opletten met woorden zoals historisch, maar nu is het echt wel op zijn plaats.”