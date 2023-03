Knack-fans goed geluimd richting de historische heenmatch in de Europese finale in Modena

Vanavond, woensdag 29 maart om 20.30 uur, is het zover. Dan hoopt Knack Roeselare een goed resultaat neer te zetten in Modena om een week later in Roeselare dan de klus af te maken en de beker binnen te halen. Al leeft bij de club het besef dat het behalen van die finale op zich al uniek. En dat beseffen ook veel supporters. Dinsdag reisden er al heel wat af, maar woensdag voegde zich nog een grote groep supporters daarbij.

Daarbij ook voorzitter Rik Vervisch. Hij nam in de loop van het seizoen de fakkel over van Francis De Nolf, trouwens ook van de partij in Modena. Deze morgen vertrok de groep vanop Charleroi, de sfeer zat er al meteen in. In de namiddag hadden ze een bezoekje aan het Enzo Ferrari Museum ingepland (zie foto boven).

Deze morgen in Charleroi lieten de Knack-fans zich alvast niet onbetuigd.

Maar ook in de stad zelf trof je al Knack-truitjes aan. De ouders van Pieter Coolman en Matthijs Verhanneman troffen er elkaar aan de kathedraal waar net de troepen van de militaire academie, een universiteit, blijkbaar afspraak hadden.

De ouders van Pieter Coolman (centraal) hadden zich met de andere supporters alvast in de juiste outfit gestopt. Het weertje is er best lekker, getuige de kort broek van pa Frank Coolman.

Een schietgebedje in de kathedraal kon er wel vanaf, baat het niet, dan schaadt het niet.

De jonge studenten van de militaire academie troepten samen aan de kathedraal van Modena, de aanwezige Knack-fans vergaapten er zich aan.

De spelers kregen na het ontbijt deze morgen nog een tactische videosessie voorgeschoteld, over de middag stond nog een training ingepland en na de platte rust moesten ze volledig klaar zijn voor een van dé machten van hun carrière.