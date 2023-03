Knack-coach Steven Vanmedegael kan op fitte kern rekenen in heenmatch CEV Cup finale: “Er zit veel grinta in mijn ploeg”

Voor de avondtraining op dinsdag krijgen we een relaxte trainer Steven Vanmedegael in de praatstoel in het hotel. “Alles goed met ons, we zijn er klaar voor”, klinkt het meteen. Woensdagavond om 20.30 uur speelt Knack Roeselare de heenwedstrijd van de CEV Cup finale in Modena.

Iedereen is fysiek paraat. “Märt (Tammearu, hoekspeler, red.) kon weer aansluiten. Het is al een kunststukje op zich dat we voltallig aan de wedstrijd kunnen beginnen. We willen hier ook iets meepikken, daarom is het ook belangrijk dat we spelers in de ploeg kunnen integreren op de momenten dat het nodig is. Ik merk dus ook veel grinta in mijn team. Uiteraard kijkt iedereen al uit naar die wedstrijd van volgende week, maar wij focussen ons nu op de wedstrijd van morgen. Het zal zaak zijn om iedere set zover mogelijk mee te gaan en op het einde dan iets te pakken.”

“Modena is technisch sterker, Piacenza moet het van de power hebben” (coach Steven Vanmedegael)

In 2021 kwam Knack Roeselare met Vanmedegael als coach al winnen op Modena. “0-3 werd het. Wij hadden eigenlijk niets meer te winnen in die editie van de Champions League, voor hen staat er wel nog wat op het spel. Op de coach (Andre Giani, red.) en Stankovic na, is er weinig overlap met de huidige ploeg. Ze verloren in de titelstrijd zopas met 3-0 van Piacenza, de ploeg die wij dus uitschakelden in de halve finale. Het zijn ook twee totaal verschillende teams. Piacenza moet het hebben van de power. Zij kunnen verschroeiend uithalen, maar als ze wat fouten beginnen maken zoals tegen ons in de heenwedstrijd, loopt het verkeerd. Modena is een veel technischere ploeg. We zullen moeten zorgen dat Bruno (Rezende, de setter, red.) niet in zijn spel komt. En het is een vraagteken of Earvin Ngapeth nonchalant naar deze finale toe leeft of niet. Dat zijn de twee keyspelers bij hen. De druk ligt ook bij hen, zij zullen in hun voorbereiding op de match ook wel gewezen worden op de 0-3 van twee jaar geleden.”