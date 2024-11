Knack B hoopvol na tweede zege

Eerstenationaler Knack Roeselare B won nipt met 15-13 de belle tegen Booischot. Het was nog maar de tweede zege. Maar die stemt hoopvol voor de resterende vier partijen uit de heenronde.

Verleden seizoen domineerden Balti Kortrijk en Knack Roeselare B de competitie in 2de nationale B. Kortrijk werd kampioen, Roeselare promoveerde mee naar 1ste nationale. Een hele stap zo blijkt. Temeer omdat Roeselare met middenspeler Bert Lernout en hoekspeler Joren Nagels twee basisspelers zag vertrekken naar Marke-Webis. Zij werden vervangen door Rares Neanu en Nathan Ingelbrecht, twee 19-jarigen uit de rijke voorraadschuur aan talentvolle jongeren. “Een bewuste keuze, want wij willen met die tweede ploeg vooral jongere spelers de kans geven zich op zo hoog mogelijk niveau verder te ontwikkelen”, stelt trainer-coach Bart Hungenaert.

Mentaal

Knack B was in se dus niet versterkt voor die overstap naar eerste nationale. Knack won wel de openingswedstrijd tegen de Topsportschool maar verloor dan zes wedstrijden op rij en staat voorlaatste. “Wij missen vooral die ervaring en maturiteit van de betere ploegen in de reeks die aantreden met oud-ligaspelers en rotervaren nationalers”, maakt Hungenaert zich alsnog niet ongerust. “Daarbij kwam nog dat wij Verleene, die wel al wat meer ervaring heeft bij ons, een tweetal wedstrijden geblesseerd moesten missen. Die nederlagen op zich waren niet zo erg, belangrijk is wel dat wij mentaal overeind bleven niettegenstaande de overwinningen uitbleven.”

Het is uiteraard de bedoeling om het behoud te verzekeren. “Daarvoor komt die zege tegen Booischot op het goede moment. In de vier resterende wedstrijden van de heenronde nemen wij het onder meer nog op tegen Noorderkempen en Haacht die net voor ons staan. Zaterdag reizen wij naar Genk dat zevende staat en op de slotdag van de heenronde nemen wij het op tegen Balti Kortrijk. In deze cruciale competitiefase moeten wij de basis leggen voor het behoud.” (RBD)